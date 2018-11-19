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"Попа Дорофеевой и бицепсы Иракли": сеть в восторге от танца певицы и "Холостяка"

Lite » Звезды 19.11.2018 - 10:49

Иракли Макацария, Яна Заец и Надя Дорофеева — Хип-хоп

Уже 13-й выпуск Танцев со звездами 2018 никого не оставил равнодушным. Зрители пришли в восторг от возвращения на паркет четверки одних из наиболее популярных экс-участников Танцев. Напомним, что к выступлениям оставшихся пар присоединились также Анита Луценко, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Юрий Ткач.

Надя Дорофеева исполнила зажигательный хип-хоп вместе с одной из наиболее сильных пар нового сезона — Иракли Макацария и Яна Заец. При этом экс-"Холостяк" вновь блеснул на паркете натренированным телом.

Согласно постановке, Дорофеева и Заец выступили суровыми и требовательными тренерами в лагере "бойскаутов".

Надя Дорофеева и Иракли Макацария

Надя Дорофеева и Иракли Макацария на сцене Танцев со звездами 2018 (кадр из видео: YouTube/Танці з зірками)

Поклонники Дорофеевой, а также пары Макацария-Заец пришли в восторг от их энергичного трио. Многие отметили, что после такого зажигательного номера именно Макацария — "безоговорочный претендент на победу в Танцах".

"Реально крутой номер!" — комментирует постановку Виктория Дромашко.

"Отдайте кубок Наде﻿", — шутит Катя Олейник.

"Вот это уже номер победителя!" — отмечает Sasha X.

"Попа Дорофеевой и бицепсы Ираклия - огненная смесь﻿", — пишет Наталья Д.

"Иракли должен победить! Ради Наденьки! Ведь она все сделала, чтобы они станцевали лучше всех! (Но Надю не переплюнуть)" — восхищается Катя Олейник.

"Очень круто" Иракли шлепнул Надю) И сделал сальто) Поражает каждый раз", — улыбается imsupercat.

"Все супер, але забракло душі чи посилу. Самого важливого. А так танець просто бомба! Надя, ти красуня! Тобі дуже личить зачіска", — отмечает Sofiya Pylypchuk.

"Мені все сподобалося, єдине шорты Наді, щось якось вони дуже сховали її гарні ніжки, і попу. Костюмчик її закрив, як на мене. Надя красотулька, дуже світла і приємна людинка, дуже все круто було) Молодці!" — хвалит Анека Анек.

&quot;Попа Дорофеевой и бицепсы Иракли&quot;: сеть в восторге от танца певицы и &quot;Холостяка&quot;

Скриншот комментариев: YouTube/Танці з зірками

Надя Дорофеева, Иракли Макацария и Яна Заец

Надя Дорофеева, Иракли Макацария и Яна Заец (кадр из видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что полуфинал Танцев со звездами 2018 неожиданно покинул один из лидеров проекта — актер Павел Вишняков и его партнерша Юлия Сахневич. При этом в сети уже успели отреагировать на их уход, назвав это решение "несправедливым".

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины Надя ДорофееваТанцы со звездамиИракли Макацария
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