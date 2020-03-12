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"Помолодела лет на 10": Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом

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Певица обзавелась эффектными афрокосичками

Светлана Лобода умеет поразить своих поклонников - к примеру, недавно певица ошеломила всех идеальным вертикальным шпагатом! Она много работает над собой и может похвастаться точеными формами, а кроме того, не боится экспериментировать с образами и даже внешностью. Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На фото Светлана предстала с эффектными афрокосичками, позируя в короткой белой футболке и восхищая просто-таки "стальным" прессом. Светлые джинсы и кожаная куртка с ярким "змеиным" принтом разных оттенков завершают яркий лук исполнительницы.

"Я вот думаю, может заплестись надолго??" - прокомментировала красочные фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанаты принялись активно обсуждать такие перемены в облике любимой артистки - большинству прическа понравилась и она даже отметили, что Светлана с ней выглядит моложе. Другим же больше нравятся ее природные локоны.

  • А кто будет расплетать? Тиль?
  • Вам, Светлана Сергеевна, можно все!
  • Помолодела лет на 10 с такой прической. оч нравится
  • Думаю, не стоит
  • ohhh girl)) если только голова не будет болеть
  • вам все идет
  • Почему бы и нет
  • Вот это животик, красота
  • Однозначно заплестись!
  • Дива
  • Не надо ,у вас шикарные локоны
  • Нет, это не для вас, милые, распущенные локоны всегда делают образ женственным, а косички оставьте Амазонкам.
  • Нет! Волосы это прекрасно
  • Вам очень идёт

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой на отдыхе в Мексике.

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