ru
ua

"Помолодшала років на 10": Лобода похвалилася новою зачіскою і сталевим пресом

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Співачка обзавелася ефектними афрокосичками

Світлана Лобода вміє вразити своїх шанувальників - приміром, нещодавно співачка приголомшила всіх ідеальним вертикальним шпагатом! Вона багато працює над собою і може похвалитися точеними формами, а крім того, не боїться експериментувати з образами і навіть зовнішністю. Так, на нових кадрах в своєму Instagram артистка продемонструвала досить несподівану зачіску.

На фото Світлана постала з ефектними афрокосичками, позуючи в короткій білій футболці і захоплюючи просто-таки "сталевим" пресом. Світлі джинси і шкіряна куртка з яскравим "зміїним" принтом різних відтінків завершують яскравий лук виконавиці.

"Я ось думаю, може заплестись надовго??" - прокоментувала барвисті фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати почали активно обговорювати такі зміни в зовнішності улюбленої артистки - більшості зачіска сподобалася і вона навіть відзначили, що Світлана з нею виглядає молодше. Іншим же більше подобаються її природні локони.

  • А хто буде розплітати? Тіль?
  • Вам, Світлана Сергіївна, можна все!
  • Помолодшала років на 10 з такою зачіскою. оч подобається
  • Думаю, не варто
  • ohhh girl)) якщо тільки голова не буде боліти
  • вам все йде
  • Чому б і ні
  • Ось це животик, краса
  • Однозначно заплестись!
  • Діва
  • Не треба ,у вас шикарні локони
  • Ні, це не для вас, милі, розпущене локони завжди роблять образ жіночним, а косички залиште Амазонкам.
  • Ні! Волосся це прекрасно
  • Вам дуже йде

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода умилила ніжним кадром з малятком Тільдою на відпочинку в Мексиці.

Вокальні бої на шоу Голос країни-10: перформанс тренерів і несподівані дуети Вже страшно: Євген Кошовий побився через сміх
Читати всі новини