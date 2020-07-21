Помогает выглядеть моложе: Бритни Спирс призналась, в чем секрет ее красоты

Бритни Спирс в последнее время приятно удивляет своих фанатов похорошевшим внешним видом. 38-летняя певица стала не только стройной и подтянутой, перемены коснулись и лица девушки. Она выглядит более молодой и свежей, буквально излучая оптимизм. Фанаты давно отметили этот факт, предполагая самые разные версии такой трансформации. И вот Бритни сама выдала свою тайну. Как и предполагалось многими поклонниками Спирс, главный секрет кроется в макияже. А вернее – его отсутствии.

Бритни стала выглядеть намного моложе (фото: instagram.com/britneyspears)

«Кто бы мог подумать?!?! После всего этого времени в моей жизни я только сейчас узнаю, что никакой макияж – это не путь... Я имею в виду... Немного макияжа – это весело, но, проведя так много времени в парикмахерских и косметических креслах, чтобы выглядеть безупречно... Я думаю, что естественный образ – это путь... Это заставляет тебя выглядеть моложе и намного лучше!!!! P. S. ДА.... Я знаю, что я использую тушь здесь», – написала знаменитость.

И секрет прост (фото: instagram.com/britneyspears)

«Восхитительна», «Ты прекрасна», «Я вижу эти красивые глаза», «Натуральная красота», «Ты выглядишь, как в молодости», «Бритни, ты выглядишь прекрасно, как всегда: снаружи и внутри, с макияжем и без. Люблю тебя», «Да, ты выглядишь намного моложе в таком образе», – принялись обсуждать поклонники внешний вид своей любимицы.

Напомним, ранее Бритни часто подвергалась критике из-за своей манеры наносить макияж. Даже в обычной жизни – на прогулки и тренировки – она делала smoky eyes, которые выполняла не очень аккуратно. По мнению фанатов, из-за этого певица выглядела так, словно забыла смыть макияж с вечера. Не удивительно, что лицо Спирс казалось уставшим. К слову, Бритни часто подчеркивает в постах, что она не использует приложения для обработки фото и не ретуширует свою внешность.