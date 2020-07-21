Допомагає виглядати молодше: Брітні Спірс зізналася, в чому секрет її краси

Брітні Спірс останнім часом приємно дивує своїх фанатів помітно молодшим зовнішнім виглядом. 38-річна співачка стала не тільки стрункою і підтягнутою, зміни торкнулися і обличчя дівчини. Вона виглядає більш молодою і свіжою, буквально випромінюючи оптимізм. Фанати давно відзначили цей факт, припускаючи різні версії такої трансформації. І ось Брітні сама видала свою таємницю. Як і передбачалося багатьма шанувальниками Спірс, головний секрет криється в макіяжі. А точніше – його відсутності.

Брітні стала виглядати набагато молодше (фото: instagram.com/britneyspears)

«Хто б міг подумати?!?! Після всього цього часу в моєму житті я тільки зараз дізнаюся, що ніякий макіяж – це не шлях... Я маю на увазі... Трохи макіяжу – це весело, але, провівши так багато часу в перукарських та косметичних кріслах, щоб виглядати бездоганно... Я думаю, що природний образ – це шлях... Це змушує тебе виглядати молодше і набагато краще!!!! P. S. ТАК.... Я знаю, що я використовую туш тут», – написала знаменитість.

І секрет простий (фото: instagram.com/britneyspears)

«Чудова», «Ти прекрасна», «Я бачу ці красиві очі», «Натуральна краса», «Ти виглядаєш, як у молодості», «Брітні, ти виглядаєш прекрасно, як завжди: зовні і всередині, з макіяжем і без. Люблю тебе», «Так, ти виглядаєш набагато молодше в такому образі», – почали обговорювати шанувальники зовнішній вигляд своєї улюблениці.

Нагадаємо, раніше Брітні часто піддавалася критиці через свою манеру наносити макіяж. Навіть у звичайному житті – на прогулянки і тренування – вона робила smoky eyes, які виконувала не дуже акуратно. На думку фанатів, саме через це співачка виглядала так, немов забула змити макіяж з вечора. Не дивно, що лице Спірс здавалося стомленим. До речі, Брітні часто підкреслює в постах, що вона не використовує програми для обробки фото і не ретушує свою зовнішність.