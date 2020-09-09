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Помню до сих пор: Екатерина Кухар в образе Барби и пикантном платье поделилась радостью

Среда 09 сентября 2020 15:45
Помню до сих пор: Екатерина Кухар в образе Барби и пикантном платье поделилась радостью
Екатерина Кухар ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Судья "Танцев со звездами" украсила страницы известного глянца

Екатерина Кухар – очаровательная, но строгая судья "Танцев со звездами", дельных замечаний и колкостей которой опасаются все участники. Прима-балерина умеет эффектно держаться в кадре, красиво не только танцевать на лучших мировых сценах, но и говорить, а к ее мудрым советам давно прислушиваются преданные поклонники и даже недоброжелатели. А она с удовольствием делится личным опытом и историями из жизни.Так, Екатерина рассказала, что в начале звездной карьеры впервые снялась для обложки именитого глянца. Теперь пришло время вернутся на его страницы снова, стать cover girl и устроить яркий фотосет в эффектных образаах.

Прима-балерина опубликовала некоторые кадры в ярко-розовом платье на своей страничке в Instagram.

Екатерина красовалась в платье-миди цвета фуксии с пикантным разрезом спереди и на запах на подоле. Свой look судья "Танцев со звездам" дополнила белыми открытыми босоножками с модным квадратным носком. Макияж - с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров – свисающие серьги с жемчужной и розовой бусиной.

"18 лет назад, когда я отработала первые в своей жизни три сезона на сцене, я дала своё первое в жизни интервью для журнала Cosmopolitan. До сих пор помню свой главный профессиональный инстайт, который я вынесла в свои двадцать и который до сих пор хранится в том номере "Ноябрь 2002": "В балете нужно работать головой...". Спустя года, я рада снова вернуться на страницы своего первого журнала", - поделилась своей радостью балерина.

Помню до сих пор: Екатерина Кухар в образе Барби и пикантном платье поделилась радостью

Екатерина Кухар второй раз снялась для известного глянца ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники пришли в восторг от женственного, летнего соблазнительного образа примы-балерины.

Помню до сих пор: Екатерина Кухар в образе Барби и пикантном платье поделилась радостью

Екатерина Кухар показала стройные ножки в ярком наряде ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Всегда мечтала увидеть настоящую Барби
  • Невероятная красота
  • Шикарная! Обожаю Вас за талант и за умение красиво говорить
  • Вы очень красивая!
  • Ви просто чарівні. Вами неналюбуєшся
  • Красотка
  • Королева
  • Какое красивое платье. Второе фото просто любовь, какая же Вы красотка!
  • Супер!
  • Бомбезно

Скриншот комментариев

Напомним, что Екатерина Кухар и ее муж и партнер по сцене Александр Стоянов призналась, кто больше зарабатывает.

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