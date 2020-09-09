Пам'ятаю досі: Катерина Кухар в образі Барбі і пікантному платті поділилася радістю

Суддя "Танців з зірками" прикрасила сторінки відомого глянцю
Катерина Кухар – чарівна, але сувора суддя "Танців з зірками", слушних зауважень і шпильок якої побоюються всі учасники. Прима-балерина вміє ефектно триматися в кадрі, красиво не тільки танцювати на кращих світових сценах, але і говорити, а до її мудрих порад давно прислухаються віддані шанувальники і навіть недоброзичливці. А вона із задоволенням ділиться особистим досвідом та історіями з життя.Так, Катерина розповіла, що на початку зіркової кар'єри вперше знялася для обкладинки відомого глянцю. Тепер настав час повернуться на його сторінки знову, стати cover girl і влаштувати яскравий фотосет в ефектних образаах.
Прима-балерина опублікувала деякі кадри в яскраво-рожевій сукні на своїй сторінці в Instagram.
Катерина красувалася в сукні-міді кольору фуксії з пікантним розрізом спереду і на запах на подолі. Свій look суддя "Танців з зірками" доповнила білими відкритими босоніжками з модним квадратним носком. Макіяж з акцентом на очі. В якості аксесуарів – звисаючі сережки з перлинкою і рожевою бусиною.
"18 років тому, коли я відпрацювала перші у своєму житті три сезони на сцені, я дала своє перше в житті інтерв'ю для журналу Cosmopolitan. До сих пір пам'ятаю свій головний професійний инстайт, який я винесла в свої двадцять і який до цих пір зберігається в тому номері "Листопад 2002": "У балеті потрібно працювати головою...". Через роки, я рада знову повернутися на сторінки свого першого журналу", - поділилася своєю радістю балерина.
Катерина Кухар другий раз знялася для відомого глянцю ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники прийшли в захват від жіночного, літнього спокусливого образу прими-балерини.
Катерина Кухар показала стрункі ніжки в яскравому вбранні ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
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Нагадаємо, що Катерина Кухар і її чоловік і партнер по сцені Олександр Стоянов зізналася, хто більше заробляє.