Лучше несколько раз упасть: Екатерина Кухар на личном опыте научила быть лучшей версией себя

Екатерина Кухар ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина раскрыла свои лайфхаки по самоусовершенствованию

Екатерина Кухар – счастливая жена и мама двух детей, реализованная в профессии прима-балерина, которая собирает овации в разных уголках Земли. К тому же, она очень мудра женщина, к советам которой прислушиваются поклонники. Екатерина знает секрет семейного счастья и гармонии, а также охотно рассказывает о своих лайфхаках на все случаи жизни, которые помогут стать лучше, сильнее, и выносливее.

На Instagram-страничке она опубликовала короткое видео, на котором кружится в белоснежном аутфите - футболке свободного кроя и юбке-плиссе, оголяя стройные ножки в босоножках на высоком устойчивом каблуке. Невзирая на легкий и беззаботный образ в ролике, прима-балерина решила поговорить на важную тему – способы улучшения качества жизни и самоусовершенствования.

Екатерина призналась, что живя искусством долгие годы она бессознательно перенесла правила балетной жизни в другие сферы и теперь готова поделиться своими лайфхаками, которые помогут стать более дисциплинированными и собранными.

"Без режима очень сложно чувствовать гармонию и счастье в жизни. Чтобы быть максимально продуктивными в достижении своих целей, нужно ставить себе четкие временные рамки.

Идеальная синергия будет в том случае, когда ваша команда и партнер будут разделять ваши ценности и дышать с вами одним воздухом.

Есть два типа людей: одни живут полной жизнью, а другие наблюдают за теми, кто берет от жизни все. Не переживайте, а действуйте! Лучше несколько раз упасть и идти дальше, чем в старости жалеть о времени потраченном впустую", - замотивировала она поклонников.

Также прима-балерина назвала основу не только балетного искусства, но и жизненного кредо – постоянное самоусовершенствование.

Екатерина Кухар дала советы из личного опыта ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Чем меньше опыта и знаний, тем больше усилий нужно приложить, чтобы выйти на новый уровень. Мой муж называет это «наращиванием мышц", - поделилась она собственными наработками.

"Процесс выброса адреналина активирует скрытые возможности вашего мозга и заставляют его работать сверх своих возможностей в спокойном состоянии, а нехватка сложных задач делает слабыми лучших из лучших", - дала пояснение Екатерина.

Также прима-балерина раскрыла секрет жизни в гармонии с собой и внутренней наполненности. Она уточнила, что важно найти свой источник вдохновения. "Каждая частичка природы отдаёт свой ресурс и пополняет его — это и есть баланс", - поделилась наблюдениями судья Танцев со звездами.

"Любите свое дело и тогда вы сможете вдохновлять и заряжать людей своей энергетикой и позитивом", - посоветовала Екатерина напоследок.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар в белоснежном платье с мужем Александром Стояновым обменялась признаниями в любви.