"Помню Потапа худым": Остапчук взорвал сеть пародией на песню "Дим" Время и Стекло

Владимир Остапчук не перестает радовать своим оригинальным творчеством. Отметим, что известный украинский ведущий также в последнее время очень активно пробует свои силы в жанре пародии. И получается у него это на "ура". После успешных пародий на песни Насти Камеснких и Maruv Остапчук "взялся" также за творчество группы "Время и Стекло". Телеведущий по-своему обыграл новый хит коллектива – песню "Дим". В исполнении Владимира песня называется "Дім".

В новой композиции Остапчук обыграл один из главных трендов 2019 года – ностальгию. В пародии Владимир вспоминает детство и юность и шутит над современностью, проводя параллели между прошлым и тем, чем сегодня живут молодые люди. В кадре появлялись атрибуты, которые ознаменовали эпоху 90-х: любимая игра всех детей – тетрис, кассетный плеер и огромные наушники, фотоальбомы, телевизор "Березка", канал УТ-1 и, конечно же, ковер на стене. Прозвучали также и имена звезд, которые были у всех на слуху: Шевченко и Ребров, а также главный хит того времени "Шикидим". Своими точными шутками Владимир иронизирует все современные тренды и то, как изменился мир за последние 20 лет. Его легкий юмор заставит смеяться над каждой строчкой новой пародии.

Каждый, чье детство проходило в 90-х, посмотрев "Дім", гарантированно узнает себя в парнях играющих в футбол во дворе, снова услышит мамино фирменное "Пора домой!" и узнает типичный интерьер в стенах маленькой хрущевки. Владимир Остапчук с юмором вспоминает беззаботное детство с кнопочным телефоном, без Google и Instagram, по которому порой каждый из нас ностальгирует.

Сам Остапчук так прокомментировал свою новую пародию:

"YouTube дивляться діти, казали вони. Ніхто не пам’ятає ні тетріса, ні розмов по 4 секунди, а "Шикидим" взагалі для них герой якоїсь японської гри. Ти для них старий, Остапчук. Можливо, але якщо хоч щось у нашій з ZBS Band пародії на "Время И Стекло" вам знайоме і близьке - ставимо лайк, пишемо комент і підписуємось на мій канал... До речі, у нашоі версії є побічний ефект - вам раптом захочеться додому. Тому після перегляду сміливо дзвоніть мамам, але не по телефону, а зразу в двері, як казав Кузьма".

В сети уже активно стали обсуждать новую видеоработу Остапчука:

То чувство когда пародия нравится больше оригинала))

Круто, настроение на 100% вверх. Спасибо!﻿

Душевно! Все видео с ностальгической улыбкой просидела! вы с ребятами просто невероятные! продолжайте!

Супер, аж прослезилась, прям душу тронуло)))) молодцы))

Стол шикарно накрыт - водочка, огурчики и золотистые чипсы)

Очень здорово! Я теперь пародию жду больше чем сам клип) спагети багато - мивина одна))) это огонь)

Як же це круто! Коли тільки збіг цей час, аж сумно.﻿

Молодцы, как всегда круто. Ждем новые пародии!

Напомним, ранее Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song и в целом ситуацию вокруг Евровидения 2019.

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