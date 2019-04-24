"Пам'ятаю Потапа худим": Остапчук підірвав мережу пародією на пісню "Дим" Время и Стекло

Володимир Остапчук не перестає радувати своєю оригінальною творчістю. Зазначимо, що відомий український ведучий також останнім часом дуже активно пробує свої сили в жанрі пародії. І виходить у нього це на "ура". Після успішних пародій на пісні Насті Камеснких і Maruv Остапчук "взявся" за творчість групи "Время и Стекло". Телеведучий по-своєму обіграв новий хіт колективу – пісню "Дим". У виконанні Володимира пісня називається "Дім".

У новій композиції Остапчук обіграв один з головних трендів 2019 року – ностальгію. У пародії Володимир згадує дитинство і юність і жартує над сучасністю, проводячи паралелі між минулим і тим, чим сьогодні живуть молоді люди. В кадрі з'являлися атрибути, які ознаменували епоху 90-х: улюблена гра всіх дітей – тетріс, касетний плеєр та величезні навушники, фотоальбоми, телевізор "Берізка", канал УТ-1 і, звичайно ж, килим на стіні. Прозвучали також і імена зірок, які були у всіх на слуху: Шевченко і Ребров, а також головний хіт того часу "Шикидим". Своїми влучними жартами Володимир іронізує всі сучасні тренди і те, як змінився світ за останні 20 років. Його легкий гумор змусить сміятися над кожним рядком нової пародії.

Кожен, чиє дитинство проходило в 90-х, подивившись "Дім", гарантовано впізнає себе у хлопцях, якы грають у футбол у дворі, знову почує мамине фірмове "Пора додому!" і дізнається типовий інтер'єр в стінах маленької хрущовки. Володимир Остапчук з гумором згадує безтурботне дитинство з кнопковим телефоном, без Google і Instagram, за яким часом кожен з нас ностальгує.

Сам Остапчук так прокоментував свою нову пародію:

"YouTube дивляться діти, казали вони. Ніхто не пам’ятає ні тетріса, ні розмов по 4 секунди, а "Шикидим" взагалі для них герой якоїсь японської гри. Ти для них старий, Остапчук. Можливо, але якщо хоч щось у нашій з ZBS Band пародії на "Время И Стекло" вам знайоме і близьке - ставимо лайк, пишемо комент і підписуємось на мій канал... До речі, у нашоі версії є побічний ефект - вам раптом захочеться додому. Тому після перегляду сміливо дзвоніть мамам, але не по телефону, а зразу в двері, як казав Кузьма".

У мережі вже активно почали обговорювати нову відеороботу Остапчука:

Те відчуття коли пародія подобається більше оригіналу))

Круто, настрій на 100% вгору. Спасибі!

Душевно! Все відео з ностальгічною посмішкою просиділа! ви з хлопцями просто неймовірні! продовжуйте!

Супер, аж розплакалася, прям душу зачепило)))) молодці))

Стіл шикарно накритий - горілочка, огірочки і золотисті чіпси)

Дуже здорово! Я тепер пародію чекаю більше ныж сам кліп) спагеті багато - мівіна одна))) це вогонь)

Як же це круто! Коли тільки збіг цей час, аж сумно

Молодці, як завжди круто. Чекаємо на нові пародії!

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song і в цілому ситуацію навколо Євробачення 2019.

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