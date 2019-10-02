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Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.10.2019 - 09:51
Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица ответила на многочисленные вопросы поклонников

Оля Полякова старается быть максимально честной и открытой со своими поклонниками. Она часто и с удовольствием ведет прямые эфиры в Instagram и отвечает на вопросы фанов. Звезда охотно делится личным опытом и секретами. Например, летом "королева ночи" даже записала комплекс упражнений с тренером и детально показала, как выполнять ту или иную нагрузку для каждой группы мышц. Певица часто занимается не одна, а в компании дочек – Маши и Алисы. В этот раз "суперблондинка" также решила устроить виртуальную встречу с поклонниками и предложила им задать ей интересующие вопросы, на которые поспешила ответить.

Так, Оля опубликовала селфи, на котором предстала перед подписчиками с ярким макияжем и идеально уложенными ровными волосами. "Всем привет! Задайте мне вопрос!" - попросила она.

Поклонники наперебой начали интересоваться личной жизнью певицы, правилах ухода за кожей, а также спрашивать, как ей удается всегда быть энергичной и трудоспособной.

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Например, один из вопросов касался детей - певица ответила, что не хотела бы мальчика, ведь у нее есть две замечательные девочки. Также она прояснила один из самых интригующих вопросов о своей коллеге – Оля заявила, что романа между Тиной Кароль и Дан Баланом нет.

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Скриншот комментариев

Артистка поделилась секретами цветущей внешности. Например, уход за глазами у Оли максимально простой – крем и сон. "А вообще хорошая генетика и не расположенность к отекам", - добавила она. Обладательницам жирной кожи "суперблондинка" посоветовала придерживаться диеты.

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

Скриншот комментариев

А вот к сравнению себя с Леди Гагой Оля отнеслась скептически. "Я намного красивей" - заявила "королева ночи".

Также певица ответила на очень личный вопрос. "Жили ли бы с мужем, если бы он вам изменил?" Оля посмотрела на ситуацию философски: "Никто никому не принадлежит…" Звезда также затронула тему женского счастья и ответила, что для нее это значит. "Это просто… Тебе просто хорошо", - написала она.

Полякова высказалась о романе Кароль и Дан Балана и порассуждала об измене

О своей неуемной энергии и трудоспособности она сказала одним словом: "я биоробот", а затем добавила: "Я обожаю то, чем занимаюсь". Кроме того, оартистка дала совет, как всегда оставаться жизнерадостной и выдерживать ежедневные нагрузки. "Будить в себе солнце", - дала совет певица.

Оказалось, что выступление Оли на корпоративе обойдется в 35 тыс. долларов, а ее отказ от гастролей в России – это принципиальная гражданская позиция.

Скриншот комментариев

Напомним, что Оля Полякова откровенно призналась, почему спит с мужем порознь.

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