Полякова висловилася про роман Кароль та Дан Балана і поміркувала про зраду

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка відповіла на численні запитання шанувальників

Оля Полякова намагається бути максимально чесною та відкритою зі своїми шанувальниками. Вона часто і з задоволенням веде прямі ефіри в Instagram і відповідає на запитання фанів. Зірка залюбки ділиться особистим досвідом і секретами. Наприклад, влітку "королева ночі" навіть записала комплекс вправ з тренером і детально показала, як виконувати те або інше навантаження для кожної групи м'язів. Співачка часто займається не одна, а в компанії дочок – Маші і Аліси. В цей раз "суперблондинка" також вирішила влаштувати віртуальну зустріч з шанувальниками і запропонувала їм поставити їй запитання, на які поспішила відповісти.

Так, Оля опублікувала селфі, на якому постала перед підписниками з яскравим макіяжем і ідеально укладеним рівними волоссям. "Всім привіт! Задайте мені питання!" - попросила вона.

Шанувальники навперебій почали цікавитися особистим життям співачки, правилами догляду за шкірою, а також запитувати, як їй вдається завжди бути енергійною і працездатною.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Наприклад, одне з питань стосувалося дітей - співачка відповіла, що не хотіла б хлопчика, адже у неї є дві чудові дівчинки. Також вона прояснила одне з найбільш інтригуючих питань про свою колегу – Оля заявила, що романа між Тіною Кароль і Дан Баланом немає.

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Артистка поділилася секретами квітучої зовнішності. Наприклад, догляд за очима у Олі максимально простий – крем і сон. "А взагалі хороша генетика і не схильність до набряків", - додала вона. Власницям жирної шкіри "суперблондинка" порадила дотримуватися дієти.

Скріншот коментарів

А ось до порівняння себе з Леді Гагою Оля поставилася скептично. "Я набагато красивіше", - заявила "королева ночі".

Також співачка відповіла на дуже особисте питання. "Жили б з чоловіком, якщо б він вам зрадив?" Оля подивилася на ситуацію філософськи: "Ніхто нікому не належить..." Зірка також торкнулася теми жіночого щастя і відповіла, що для неї це значить. "Це просто... Тобі просто добре", - написала вона.

Про своєї невгамовну енергію і працездатності вона сказала одним словом: "я біоробот", а потім додала: "Я люблю те, чим займаюся". Крім того, артистка дала пораду, як завжди залишатися життєрадісною і витримувати щоденні навантаження. "Будити в собі сонце", - дала рада співачка.

Виявилося, що виступ Олі на корпоративі обійдеться в 35 тис. доларів, а її відмова від гастролей в Росії – це принципова громадянська позиція.

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Нагадаємо, що Оля Полякова відверто зізналася, чому спить з чоловіком порізно.