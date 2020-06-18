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Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2020 - 22:34
Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда показала новую рекламную кампанию

Алессандра Амбросио – одна из самых популярных моделей в мире. Она и сейчас часто снимается для глянцевых изданий и рекламных кампаний известных брендов. Одна из ее коллабораций – для PrettyBallerinas. Модель показала новые кадры из рекламной кампании, где примерила соблазнительный летний образ. Алессандра надела крошечные джинсовые шорты, которые подчеркнули ее стройные загорелые ноги и железный пресс. Дополнили образ белая блуза с пышными рукавами, а также балетки с цветастым принтом. Через плечо модель перекинула сумочку змеиной расцветки, а в уши вставила крупные серьги. Образ Амбросио получился игривым и соблазнительным.

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Новые фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Не удивительно, что поклонники буквально засыпали 39-летнюю красавицу восторженными словами. Многие из них поспешили отметить, что выглядит звезда намного моложе реального возраста.

  • Ты выглядишь на 31
  • Восхитительна
  • Самая лучшая модель из когда-либо существовавших
  • О боже!
  • Одно слово: идельна
  • Ты волшебная
  • Великолепна! Эти ноги
  • Удивительная
  • У тебя удивительные ноги, Але
  • Принцесса навсегда
  • Могла бы ты поделиться, откуда твоя обувь
  • Так красива, Але

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Она идеальна: Алессандра Амбросио в мини-шортах блеснула стройными ножками и железным прессом

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее модель показала массу пляжных образов. А также свою спортивную фигуру, растяжку и гибкость. Она рекламировала модели одежды для йоги и спорта, а потому сделала массу упражнений и асан. Фотосессия получилась живой и необычной. Заодно по лукам Алессандры можно проследить последние тенденции летней моды. В тренде яркие купальники, зеркальные очки в пол-лица с крупными стеклами, свободного кроя рубашки, а также аксессуары для волос. Амбросио, к примеру, обожает яркие резинки и платки.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины актрисамодель
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