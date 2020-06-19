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Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2020 - 22:35
Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Девушка рассказала о новом таланте

Алессандра Амбросио славится своей красотой: совершенная точеная фигура и выразительные черты лица знойной бразильянки давно стали ее визитной карточкой. Но, оказывается, помимо яркой внешности, модели есть чем похвастаться. Несколько часов назад она поделилась с фолловерами новым талантом: Алессандра играет на фортепиано. Выглядит она спокойной и умиротворенной.

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образеБез макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа звезда так же красива (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Для домашнего времяпровождения она подобрала комфортный образ: джинсовые шорты, верх от купальника из собственной линии, а также бледно-сиреневого оттенка широкую кофту на пуговицах. Даже дома она не стала отказываться от подвесок: в этот раз любительница цепочек и чокеров подобрала кулон в тон кофте, а также шнурок. Волосы она уложила на прямой пробор, а макияж решила не делать, дав коже отдохнуть. Примечательно, что в таком простом виде она выглядела не хуже, чем на красных дорожках и для съемок глянцевых изданий. Что и поспешили отметить ее верные фанаты.

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образеБез макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Модель удивила сеть натуральной красотой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

  • Можно я буду тобой?
  • Я думаю, что первое фото самое натуральное и красивое из всех, что я видел
  • Красивая и превосходная
  • Ты так идеальна. Я люблю, тебя, моя королева
  • Прекрасна как всегда
  • Прекрасные натуральные картинки. Истинная красота
  • Просто восхитительна!
  • Это чудесно
  • Вау! Великолепно! Ты такая красивая
  • Ты просто светишься, Алессандра
  • Навсегда «ангел»

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)

Ранее мы писали, что модель представила новую рекламную кампанию со своим участием. В ней Алессандра в который раз продемонстрировала свою стройную фигуру, сделав акцент на бесконечных загорелых ногах. Для PrettyBallerinas Амбросио снялась в соблазнительных крошечных джинсовых шортах и белой блузе с пышными рукавами, которые идеально дополнили балетки с цветастым принтом. Через плечо модель перекинула сумочку змеиной расцветки, а в уши вставила крупные серьги. Получилось дерзко и игриво!

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модель
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