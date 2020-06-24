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Напівгола у воді: Алессандра Амбросіо підкорила спортивним тілом в пікантному купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2020 - 22:22
Напівгола у воді: Алессандра Амбросіо підкорила спортивним тілом в пікантному купальнику
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка влаштувала фотосесію в басейні

Алессандра Амбросіо знає, як захопити мережу. 39-річній супермоделі не потрібно робити для цього нічого особливого – просто одягти купальник. Вона звикла використовувати такі маневри круглий рік. А зараз, коли літо в розпалі, і тим більше! Останні кілька постів спекотної бразильської красуні присвячені зйомці в басейні. Вона приміряла блакитний купальник, який підкреслив її апетитні форми, а також доповнила пляжний образ безліччю літніх прикрас.

На новому фото вона позує, повернувшись в профіль і відкинувши мокре волосся назад. Чи варто говорити, що накачаний прес, точені руки та пишні груди моделі просто звели з розуму прихильників? Вони заходилися писати Алессандрі компліменти, називаючи найбільш красивою і бажаною. Багато хто відзначив вдалу модель купальника, що обрала зірка.

Напівгола у воді: Алессандра Амбросіо підкорила спортивним тілом в пікантному купальнику

Алессандра Амбросіо в гарячій фотосесії (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра також довела днями, що виглядає відмінно і без яскравого знімального макіяжу, а також розкішних речей. Вона продемонструвала свій домашній лук. Модель одягла крихітні джинсові шорти, верх від білого купальника з власної лінії, а також блідо-бузкового відтінку широку кофту на гудзиках. Навіть вдома вона не стала відмовлятися від підвісок: цього разу любителька ланцюжків і чокеров підібрала кулон у тон кофті, а також шнурок. Волосся вона уклала на прямий проділ, а макіяж вирішила не робити, давши шкірі відпочити.

Що важливо: у такому досить простому вигляді вона виглядала не гірше, ніж на червоних доріжках і для зйомок глянцевих видань. Що не залишили без уваги вірні фанати зірки, засипавши її компліментами. Що ж, Амбросіо їх явно заслуговує!

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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