Полуголая в пустыне: Бритни Спирс показала соблазнительную съемку для нового альбома

Бритни Спирс устроила поклонникам приятный сюрприз – 38-летняя певица представила новую обложку своего альбома, выпущенного еще в 2016 году. Дело в том, что недавно упомянутый выше, девятый по счету альбом звезды возглавил музыкальный чарт iTunes. «Не ожидала увидеть такое, вы невероятные, ребята! Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как мне. Спасибо большое!», – написала популярная артистка в своем микроблоге. А поклонники отметили, что да, альбом отличный. А вот обложка могла бы быть и «погорячее».

Бритни показщала второй вариант обложки (видео: instagram.com/britneyspears)

После этого Бритни выложила обложку более привлекательную – оказалось, она существует. В свое время ее сделал фотограф и режиссер Дэвид Лашапель. Но продюсерский центр Спирс предпочел ей более скромный портретный вариант, так как певица переживала не самые легкие времена. «Изменили это, так как мы не использовали ее... Вы, ребята, хотели обложку нового альбома... Да вот, пожалуйста! То, что было запрошено ранее, теперь вышло… Я надеюсь, вы включите на всю громкость!!!», – написала певица.

Бритни и Сэм (фото: instagram.com/britneyspears)

На фото она предстала посреди пустыни в золотистом купальнике, который едва прикрывает тело певицы. Она соблазнительно прогнулась, демонстрируя свое спортивное тело. Первым, кто не удержался от комплиментов, был парень Бритни – Сэм Асгари. Он написал своей возлюбленной: «Как всегда лучшая».

Певица все так же популярна (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, стройное тело певицы, которое вызывает восторг у поклонников по всему миру, – заслуга именно Сэма. Во-первых, он давно стал личным тренером девушки, разработав для нее персональную тренировку. Под руководством опытного инструктора Спирс обрела заветные параметры и прокачала мышцы. А во-вторых, лишние килограммы ушли от разлуки с Асгари. Так, во время карантина парочке пришлось разъехаться.

«С тех пор как я вернулась в Луизиану несколько недель назад, я пребываю на карантине... Так что я уже тысячу лет не видела Сэма. Я даже похудела от тоски по нему... и теперь все мои шорты мне большие. Видимо, так и познается настоящая разлука. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным?», – пожаловалась как-то певица. Сейчас влюбленные воссоединились и вновь наслаждаются обществом друг друга.