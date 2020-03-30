Полуголая у бассейна: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини

Белла Хадид известна своей любовью к соблазнительным фотосессиям и откровенным проектам. Не меньше горячих снимков есть и в микроблоге 23-летней модели. Несколько часов назад девушка показала новую серию подобных кадров, а заодно рассказала, как проводит время на карантине.

Белла на карантине не скучает (фото: instagram.com/bellahadid)

Так, на последнем фото своей Instagram-странички Белла предстала в соблазнительном белом бикини. На солнечном фото она лежит на шезлонге, на фоне зелени и бассейна, демонстрируя свой железный пресс и пышную грудь. На Белле нет и капли макияжа: она смотрит в камеру с легкой полуулыбкой, поправляя влажные волосы рукой. «Счастливица. Получаю порцию Витамина D». Поклонники, которые уже соскучились по подобным фото знаменитостей, отреагировали весьма бурно, называя Беллу «самой красивой на свете» и «совершенно». Нашлись и те, кто напомнил младшей Хадид помнить о своей безопасности.

Модель развлекает подписчиков (фото: instagram.com/bellahadid)

Также Белла показала пару фото из фотосессии для греческого Vogue. Страстная красавица примерила достаточно откровенные наряды – красном свитере и высоких шортах, а также свободной блузе и белой мини-юбке. На обоих снимках она предстала в откровенных позах: на первом она закинула на стену свои бесконечные ноги, лежа на полу, а на втором сидит, упершись руками в пол позади себя и согнув ноги в коленях. Подпись к фото она решила сделать юморную. «Я, скучаючающая, и делающая вид, что занимаюсь йогой во время карантина».

Напомним, в отличие от Беллы, старшая сестра модели – Джиджи Хадид – не столь откровенна. Она редко демонстрирует миру, чем занимается в домашних условиях. А если на ее странице появляются сексуальные снимки, то они явно с рабочих проектов. Не выставляет напоказ Джиджи и личную жизнь. Исключение составило редкое фото с парнем модели Зейном Маликом, которое она в числе многих архивных фото выложила в сеть совсем недавно.