ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платье

Lite » Мода 18.02.2020 - 22:22
Королева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платье
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель блистает на показе Burberry

Белла Хадид не пропускает практически ни одного знакового шоу всех Недель моды. Модель, известная своей универсальной внешностью, продемонстрировала массу стильных образов: андрогинные на показе Brandon Maxwell, женственные от Oscar de la Renta, подвенечные от Rodarte… Не могла она пропустить и показ Burberry, лицом которого стала недавно.

Королева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платьеКоролева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платье

Белла покорила подуим (фото: instagram.com/bellahadid)

На подиум она вышла в коричневом приталенном платье с пикантными вырезами на груди и плечах и короткими рукавами. Дополнили образ маленькая сумочка телесного оттенка и трехцветный браслет на запястье. Стоило Белле опубликовать фото, как на них тут же обрушилась лавина комментариев. Не удержался и отец 23-летней красавицы Мохамед Хадид. "Моя принцесса… Одна из четырех", – написал счастливый и гордый отец. К слову, Белла – настоящая папина дочка. Девушка похода на своего отца внешне и по характеру. А потому между ними есть особая связь. Впрочем, старшая сестра Беллы – 24-летняя Джиджи – папиной любовью также не обделена.

Королева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платьеКоролева подиума: Белла Хадид блеснула пышными формами в откровенном платье

"Семья" Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, сама Джиджи также участвовала в данном шоу. Она демонстрировала черный комбинезон, сверху на который была накинута толстовка в фирменных цветах марки. В завершение ей подобрали сумочку на ремешке и ботинки, напоминающие "казаки" на танкетке. Девушка опубликовала у себя на странице пост со словами благодарности за то, что может быть частью семьи именитого бренда.

Напомним, на шоу Burberry выделилась в этом раз и другая знаменитая красотка. Ирина Шейк сначала блистала на подиуме, а после удивила всех своими горячими танцами на вечеринке известного бренда. Она зажгла в откровенном белом мини-платье, исполнив под аплодисменты присутствующих горячий танец с элементами тверк.

В одном пиджаке: Алессандра Амбросио соблазняет идеальными ногами в пикантном наряде Полуголая в постели: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала жаркое домашнее селфи
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь