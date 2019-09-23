Где получить поддержку: Монро зарядила мощной жизненной мотивацией

Украинская травести-дива Монро недавно отметила 20-летие творческой деятельности, в честь чего радовала поклонников яркими архивными фото, а также рассказала, какие главные выводы она сделала за столько лет на сцене. А в своей новой публикации эпатажная артистка зарядила фанатов жизненной мотивацией и поведала, где же взять поддержку тем, кого не понимают и не ценят члены семьи или друзья.

На своей странице в Instagram Монро поделилась эффектным кадром, на котором она запечатлена с фирменными белокурыми локонами и с красивым макияжем. Изюминкой образа являются массивные украшения и яркая розовая помада.

Харизматичная артистка посоветовала искать единомышленников в той сфере, которая вам интересна - именно так поступила в свое время и она.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Вчера мне задали вроде незамысловатый вопрос: если в жизни нет поддержки, где её получить? Тю! Где где? У своей аудитории единомышленников, - ответила я, исходя из своего опыта. Ну не верят в меня родственники! А друзья, вроде на словах поддерживают твои увлечения, но ни участия, ни доброго слова. Это же чувствуется, когда человеку по**р на то, чем ты делишься. Особенно обидно, когда в ответ на твои личные истории, твой друг висит в телефоне, монотонно кивая в ответ. Б-Бесит!



Так что ищите единомышленников в сети, на форумах, в тематических группах, создавайте свое сообщество, блог по интересам, куда прильнут именно те люди, которые разделяют ваши интересы! Ответила и переключилась на следующий вопрос... А сегодня утром словила Себя на мысли, что возможно человек имел ввиду реальную поддержку реальных людей?! А не вирт. Когда в окружении никто не верит, только критикует, оказывает моральный прессинг или, еще хуже, требует!" - поделилась мыслями знаменитость.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Она также добавила, что опору можно найти в себе самом, а от токсичного общения лучше избавляться.



"Ну согласитесь, в постсовковых семьях ( в моей было так же) общение строилась исключительно на критике, придирках и "Ты должен!". И любые формы самовыражения, свободы, индивидуальности пересекаются в грубой и категорично форме. А Хочется именно от родных услышать "Ты молодец!", "я горжусь тобой!" А ты только и мечтаешь, ну когда же можно будет съе**ться, чтобы в телефонном режиме и на Новый год. Так вот: если чувствуете, что поддержки ждать не откуда, ну так сложилось, что окружение против - обращайтесь за поддержкой и опорой к себе!!! Пока вы не поймете, что самый главный друг (и враг, кстати) в вашей жизни - это вы сами, вы будете искать поддержку в ком-то другом! Проверено на себе. А от токсичного, отравляющего общества бегите либо максимально отдаляйтесь! Легко сказать - трудно сделать? Ни фига. Опять же, проверено на себе", - вдохновляет Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики поблагодарили артистку за мудрые и вдохновляющие слова, а также оставили восхищенные отзывы о снимке.

не в бровь, а в глаз!!!

В точку. И потом,ни в ком нуждаться не прийдется

Обалденно красиво!!! Шикарно...и фото и Monritta!

Благодарю! Очень в тему сейчас

Прямо куда-то в самую глубину прилетело.. Через все барьеры и стены понастроенные.. Заставило сесть и подумать, а потом как-то даже дышать легче стало. Спасибо

Красавица, да еще такая ууумная!!!Как так? Ведьма,не иначе

У меня есть Я!!! Я только благодаря Вам это поняла и искренне благодарю

Красотка

Мудро сказано, согласна. и какая бомбезная фотка!

Пост как раз то, что надо.

Золоті слова

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.

Кстати, Монро очень трогательно поздравила свою подругу с юбилеем, но уже не творческим, Слава из НеАнгелов отмечала свое 35-летие и травести-дива не смогла удержаться от нежных комплиментов в ее адрес.