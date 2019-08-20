"20 лет на сцене": Монро поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин

Фото: Монро (instagram.com/monritta)

Травести-дива во время мейкапа рассказала, каково ей было вживаться в образ легендарной кинодивы

Видео: Макияж а-ля Мерилин Монро/ Неугомонная Монро 20 лет на сцене (YouTube)

Травести-актриса Монро, которая стала знаменита благодаря исключительно точному попаданию в образ знаменитой голливудской актрисы Мерилин Монро, отмечает в этом году 20-тилетний юбилей своей творческой деятельности. В своих блогах Instagram и YouTube последние публикации актриса посвятила этому событию. Но Монро решила не просто предаться воспоминаниям и показать ретро-кадры начала карьеры, а сделать выпуск максимально полезным и откровенным — дива решила рассекретить технику нанесения легендарного макияжа, с помощью которого она перевоплощалась в любимицу публики — Мерлин.

Фото: Монро образца 2019 и 1999 годов (instagram.com/monritta)

"Когда довольна результатом и с удовольствием делишься со вселенной. Хотя, возможно, вселенной всё равно. Свой (сейчас будет громкое выражение) творческий путь я начинала, эту историю Вы тоже слышали сто раз, с музыкальной пародии на, пожалуй, самую известную актрису Мерилин Монро", - так начала травести-дива свою историю о начале пути.

"Между нами белочками, мне тогда казалось, что я отдаленно ее напоминаю, но публика считала иначе, и Мерилин заказывали чаще, чем любой другой образ. В какой-то момент я поняла, что образ меня поглотит и уничтожит, и мы потихоньку стали прощаться", - призналась актриса.

В видео на YouTube канале, которые выходят регулярно под рубрикой "Болтливый макияж", Монро постаралось воссоздать идеальный, канонический макияж а-ля Мерилин, технику выполнения которого она отточила до совершенства за десятки лет на сцене.

"Вас ждет не только техника, косметика, а десяток архивных фото и воспоминания из сундучка тетушки Монро", - пообещала знаменитость поклонникам.

Конечно, подписчики не смогли не оценить такую ценную информацию от любимицы и признались, что после такого перевоплощения даже поверили в реинкарнацию.

Просто шикарный образ!!! Это вау!!! Очень круто !

После Ваших фото в образе Монро невольно веришь в реинкарнацию. 100%попадание. Вы передали не только внешнее сходство, но и состояние души. Как всегда великолепно!

Вау! Отпад! Сейчас просто попадание в 10!! Ну красивая же, очень!!! Красоту ничем не испортить!)))

До тётушки вам далековато))) это мое личное мнение)))) Вы - Дива!!!!!

Потрясающе

Вы - настоящая дива, Монрита! Я с самого начала с вами и обожаю ваши истории! Уже можно по ним фильм снимать!

Шикарная дама

Круто! Очень красиво! Бегу смотреть видео

Ну прекрасно же )

Кстати, Монро очень трогательно поздравила свою подругу с юбилеем, но уже не творческим, Слава из НеАнгелов отмечала свое 35-летие и травести-дива не смогла удержаться от нежных комплиментов в ее адрес.

Кроме того, яркая Монро порадовала своих фанатов сочными кадрами с Одесского кинофестиваля.

Еще одним подарком для фолловеров стала настоящая летняя фотосессия Монро среди подсолнухов, кадры на свежем воздухе передали легкое настроение артистки.