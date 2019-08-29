На полу и в мини-платье: TAYANNA блеснула фантастическими ножками на репетиции Танцы со звездами 2019

TAYANNA (Татьяна Решетняк) с головой окунулась в подготовку ко второму прямому эфиру нового сезона Танцы со звездами 2019. Отметим, что первый эфир громко прошел 25 августа. Второй же эфир состоится 1 сентября. И именно во время второго эфира путем голосования выберут пару, которая покинет проект. Поэтому звездные участники по несколько часов ежедневно проводят в репетиционном зале. Кстати, до этого Кравец и Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру Танцы со звездами! Акртриса выступила в роли "уборщицы".

Не стала исключением и TAYANNA. Партнером украинской певицы выступает хореограф Игорь Кузьменко. Напомним, что в 2017 году Кузьменко и Наталья Могилевская стали победителями Танцев со звездами. Так что Татьяна находится действительно в надежных руках!

Именно Кузьменко показал поклонникам небольшой фрагмент того, как же проходят их с TAYANNA репетиции. На данный момент пара разучивает новый танец. Но каким именно он будет, станет известно только во время прямого эфира! А пока что можно посмотреть детали.

На опубликованном видео певица лежит на полу. При этом на ней - легкое летнее мини-платье в оборках. Судя по всему, исполнительница разучивает новое сложное движение, которое она должна выполнить, лежа на паркете. Помощник хореографа помогает Татьяне запомнить эту комбинацию. Ну а весь процесс снимает Кузьменко. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

К слову, сложно не отметить, что Татьяна выглядит действительно роскошно. Ну а в центре внимания, конечно же, - стройные ножки певицы.

“О, давай! Я думаю наши зрители будут рады”, - в шутку комментирует видео хореограф, пока TAYANNA демонстрирует ножки.

Скриншот: instagram.com/igorkuzmenko_official

Отметим, что во время первого эфира пара TAYANNA-Игорь Кузьменко заняли 7-е место и вошли в 10-ку лидеров. Зрителям они представили страстную Румбу.

TAYANNA и Игорь Кузьменко / Румба / Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее в комментарии LITE Наталья Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами. Украинская певица призналась, что все 1,5 года после своего последнего участия в проекте она настойчиво тренируется. И у нее получается на данный момент лучше, чем раньше. К слову, тренером Могилевской являестя Игорь Кузьменко - ее бывшый партнер по проекту.