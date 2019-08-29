На підлозі та в міні-сукні: TAYANNA блиснула фантастичними ніжками на репетиції Танці з зірками 2019

TAYANNA (Тетяна Решетняк) з головою поринула в підготовку до другого прямого ефіру нового сезону Танці з зірками 2019. Зазначимо, що перший ефір голосно пройшов 25 серпня. Другий ефір відбудеться 1 вересня. І саме під час другого ефіру шляхом голосування виберуть пару, яка покине проект. Тому зіркові учасники по кілька годин щодня проводять в репетиційній залі. До речі, до цього Кравець і Леонов повеселили репетицією до другого ефіру Танці з зірками! Акртриса виступила в ролі "прибиральниці".

Не стала винятком і TAYANNA. Партнером української співачки виступає хореограф Ігор Кузьменко. Нагадаємо, що в 2017 році Кузьменко та Наталя Могилевська стали переможцями Танців з зірками. Так що Тетяна дійсно знаходиться в надійних руках!

Саме Кузьменко показав шанувальникам невеликий фрагмент того, як проходять їх з TAYANNA репетиції. На даний момент пара розучує новий танець. Але яким саме він буде, стане відомо лише під час прямого ефіру! А поки що можна подивитися деталі.

На опублікованому відео співачка лежить на підлозі. При цьому на ній - легка літня міні-сукня в оборках. Судячи з усього, виконавиця вивчає новий складний рух, який вона повинна виконати, лежачи на паркеті. Помічник хореографа допомагає Тетяні запам'ятати цю комбінацію. Ну а весь процес знімає Кузьменко. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, складно не відзначити, що Тетяна виглядає дійсно розкішно. Ну а в центрі уваги, звичайно ж, - стрункі ніжки співачки.

“О, давай! Я думаю наші глядачі будуть раді", - жартома коментує відео хореограф, поки TAYANNA демонструє ніжки.

Скріншот: instagram.com/igorkuzmenko_official

Зазначимо, що під час першого ефіру пара TAYANNA-Ігор Кузьменко посіли 7-е місце і увійшли в 10-ку лідерів. Для глядачів вони представили пристрасну Румбу.

TAYANNA та Ігор Кузьменко / Румба / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше в коментарі LITE Наталя Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками. Українська співачка зізналася, що всі 1,5 року після свого останнього участі в проекті вона наполегливо тренується. І в неї виходить на даний момент краще, ніж раніше. До речі, тренером Могилевської є Ігор Кузьменко - її колишній партнер по проекту.