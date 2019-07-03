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Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.07.2019 - 22:32
Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

28-річна красуня цей раз дійшла до межі у своїй відвертості

Емілі Ратаковскі ніколи не страждала зайвою скромністю. Модель, актриса і просто красуня мало не щодня викладає на своїй сторінці  в Instagram відверті кадри в бікіні і нижній білизні. Її повсякденний гардероб також складається з безлічі сексуальних нарядів, якими вона підкреслює свою бездоганну фігуру. Чимало галасу наробили і її гучні голі виходи на численні світські заходи. Так, обожнює Емілі оголюватися. А 23-мільйонна армія її фоловерів обожнює її оголені фото і відео.

Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейніЕмілі Ратаковскі повністю оголилася (фото: instagram.com/emrata)

І кілька годин тому вона вирішила піти ще далі, забравши останні бар'єри між собою і шанувальниками. Дівчина показала знімок, на якому позує повністю голою. Знаменита красуня сидить спиною до камери в басейні, демонструючи своє розкішне засмагле тіло з білою смужкою від купальника. "Поцілована сонцем", – написала Емілі під кадром.

Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейніПовністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейніЕмілі зізналася в любові фанам (фото: instagram.com/emrata)

У сториз Ратаковскі показала ще одне оголене фото – цього разу на дівчині головний убір надітий, сонцезахисні окуляри, безліч аксесуарів. Голі груди вона закрила руками. "Люблю вас всіх! Не можу дочекатися, коли покажу вам більше фото з цієї подорожі", – додала вона підпис.

Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейніЕмілі знімає новий кампейн для свого бренду (фото: instagram.com/emrata)

Швидше за все, дівчина знімає нову рекламну кампанію для свого бренду купальників Inamorata, бо на кадрах вона зазначила сторінку марки. До речі, Емілі завжди намагається зробити промо своїх колекцій максимально гарячими.

Повністю оголена Емілі Ратаковскі розбурхала мережу пікантними фото в басейніДівчина любить відверті фото (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Та й самі купальники виконані таким чином, щоб підкреслити сексуальність і красу жіночого тіла. Завдяки старанням Емілі бренд вже заслужив любов клієнток по всьому світу. Втім, для тих, хто скромніше, на сайті Ратаковскі теж знайдуться моделі.

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