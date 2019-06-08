Полностью обнаженная Анна Седокова вызвала фурор в сети

Пикантный снимок вызвал бурные обсуждения поклонников
Накануне вручения престижной российской музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2019", которое состоялось вечером 7 июня, певица Анна Седокова поделилась в сети очень откровенным снимком. Как призналась артистка, это "секретное фото" ждало своего часа, и она посчитала, что оно принесет ей удачу.
На горячем снимке Анна позирует полностью обнаженной, а все пикантные места она прикрыла гитарой, которую держит в руках.
Экс-участница "ВИА Гры" призвала своих поклонников идти к своей цели и никогда не сдаваться.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
"Ну, что же , через несколько часов начнется легендарная #ПремияМУЗтв, на которой я представлена в номинации Лучшее женское видео с клипом "Шантарам". Сказать, что выиграть эту премию моя мечта – ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы. Секретное фото, которое так ждало подходящего момента", – написала Седокова.
Отметим, что мечта певицы не сбылась - премию получила Полина Гагарина с клипом "Выше головы".
Однако ее фото вызвало настоящий ажиотаж и бурные обсуждения в сети. Многие подписчики восхищаются роскошной фигурой артистки, но нашлись и такие, кто посчитал кадр слишком оголенным и неуместным.
А звездные коллеги желали Анне победы на премии.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Напомним, Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью.
Ранее Анна Седокова в коротком топе похвасталась впечатляющей растяжкой.
Кстати, Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве.