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"Мы похожи?" Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 11:24
"Мы похожи?" Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Алину певица родила от футболиста Валентина Белькевича

Известная певица Анна Седокова сейчас не замужем и при этом воспитывает троих детей. При этом артистка считает, что это не повод ставить на себе крест или же не делиться в сети фото в купальнике и откровенных нарядах, что реулярно и делает. Впрочем, снимки с детишками она тоже нередко показывает. Так, исполнительница поделилась милым фото со старшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.

На фото мама и дочь в похожих нарядах серьезно смотрят в камеру, при этом девочка на переднем плане. Анна призналась, что они с дочкой устроили себе "девочковый день".

"Сегодня с моей доченькой убежали от всех в спа. Отменили все дела и умчались на массажи. Алина проспала весь массажик, а я лежала и думала, как же быстро летит время и как быстро растут дети. Мы похожи? Мне кажется, все мои дети похожи сами на себя ) А вам?" - поинтересовалась певица.

&quot;Мы похожи?&quot; Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью

Фото: Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Алину Седокова родила от первого брака с футболистом киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, который умер в 2014 году.

Многие подписчики отметили, что девочка все же больше похожа на папу, а вот младшая дочь Моника - на Анну.

  • "Она похожа больше на папу, но есть мамины черты"
  • "Именно Алина на вас не похожа, а вот Моника и Гектор похожи)"
  • "Моника похожа на тебя)"
  • "Як на мене Аліна схожа більше на папу"
  • "На папу Алина похожа очень. А Моника очень на вас"
  • "Красавица! И дочь и мама!"
  • "Ви як сестрички"
  • "И на Вас похожа и на папу, но все-таки на маму больше"
  • "Гека на папу, Мона на вас, а Алинка и на вас и на папу))"
  • "Похожи,такая же красотка"
  • "Она какая-то нереальная"
  • "Wow. Она уже такая большая?!!"
  • "Какая красавица растет"
  • "И это самое хорошее, что дети на себя похожи))"
  • "В маму Красотка"

Напомним, Оля Полякова пришла в восторг от маленького сына Анны Седоковой Гектора.

Ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми. 

Кстати, Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве.

По маминым стопам: дочь Оли Поляковой впервые спела на концерте "Никогда не угодишь": Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве
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