"Мы похожи?" Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Алину певица родила от футболиста Валентина Белькевича

Известная певица Анна Седокова сейчас не замужем и при этом воспитывает троих детей. При этом артистка считает, что это не повод ставить на себе крест или же не делиться в сети фото в купальнике и откровенных нарядах, что реулярно и делает. Впрочем, снимки с детишками она тоже нередко показывает. Так, исполнительница поделилась милым фото со старшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.

На фото мама и дочь в похожих нарядах серьезно смотрят в камеру, при этом девочка на переднем плане. Анна призналась, что они с дочкой устроили себе "девочковый день".

"Сегодня с моей доченькой убежали от всех в спа. Отменили все дела и умчались на массажи. Алина проспала весь массажик, а я лежала и думала, как же быстро летит время и как быстро растут дети. Мы похожи? Мне кажется, все мои дети похожи сами на себя ) А вам?" - поинтересовалась певица.

Фото: Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/annasedokova)

Напомним, что Алину Седокова родила от первого брака с футболистом киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, который умер в 2014 году.

Многие подписчики отметили, что девочка все же больше похожа на папу, а вот младшая дочь Моника - на Анну.

"Она похожа больше на папу, но есть мамины черты"

"Именно Алина на вас не похожа, а вот Моника и Гектор похожи)"

"Моника похожа на тебя)"

"Як на мене Аліна схожа більше на папу"

"На папу Алина похожа очень. А Моника очень на вас"

"Красавица! И дочь и мама!"

"Ви як сестрички"

"И на Вас похожа и на папу, но все-таки на маму больше"

"Гека на папу, Мона на вас, а Алинка и на вас и на папу))"

"Похожи,такая же красотка"

"Она какая-то нереальная"

"Wow. Она уже такая большая?!!"

"Какая красавица растет"

"И это самое хорошее, что дети на себя похожи))"

"В маму Красотка"

Напомним, Оля Полякова пришла в восторг от маленького сына Анны Седоковой Гектора.

Ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми.

Кстати, Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве.