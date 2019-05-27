Ничего себе! Анна Седокова похвасталась впечатляющей растяжкой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица следит за фигурой и регулярно занимается спортом

Анна Седокова всегда гордилась своими аппетитными формами и с удовольствием демонстрирует их в сети на откровенных снимках. Однако недавно певица призналась, что несколько поправилась, а потому переходит на специальный режим питания. Кроме того, она регулярно занимается спортом и может похвастаться потрясающей гибкостью, что и показала на новом снимке в Instagram.

На фото Анна запечатлена в спортивном зале. Артистка одета в черные лосины, короткий спортивный топ, кроссовки и красную ветровку. При этом она сидит в почти идеальном шпагате, восхищая впечатляющей растяжкой.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов. Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому "оливье", что на этой неделе премьера клипа "Санта-Барабара" и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги", - оставила несколько сумбурный пост под фото Седокова.

Подписчики исполнительницы поспешили оставить восхищенные отзывы о ее роскошной фигуре и спортивной форме.

"Твоя фигура это идеал красоты. А твоя талия просто совершенство"

"Спорт и мысли в голове, два дела - сразу - умница красавица"

"Приятно посмотреть!"

"Трудись Бэмби)))"

"Крутая"

"Вот это да!"

"Мотивируете встать с дивана и пойти на треню"

"Какая космическая!!!! Ждем клип"

"Очень крутая, живая и настоящая!!!!"

"Ну блин что сказать - бомба"

Напомним, Анна Седокова похвасталась пышными формами на сочном фото.

Ранее Анна Седокова раскрыла свои принципы правильного питания, которые помогают привести в порядок фигуру.