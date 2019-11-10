"Полностью доверяю": Вера Брежнева высказалась о муже, поиске стиля и секретах стройности

Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Певица призналась, что помогает ей держать себя в форме

Вера Брежнева умеет быть разной, и это очень нравиться и впечатляет ее поклонников. Настоящий восторг у них вызвало появление певицы в пикантном латексном костюме и игривой "кошачьей" маске. Павда, певица не всегда могла похвастаться брендовыми обновками и стильными нарядами. О своих первых модных покупках, поиске имиджа, секретах стройности и поддержке мужа певица рассказала в интервью изданию Grazia.

"Сейчас я довольна своим стилем, я научилась себя слышать, доверять своему вкусу и интуиции. Безусловно, в моей команде есть профессионалы, люди, которые влияли и влияют на формирование моего стиля… Но, вы знаете, когда я пересматриваю фотографии времен своей юности, мне нравится, как я там одета! Кстати, с тех самых пор мне нравятся секонд-хенды. А вообще, человек, которому я полностью доверяю в вопросах стиля, — это мой муж. Сомневаясь между двумя нарядами, всегда советуюсь с ним, потому что он точно укажет на лучший", - рассказала певица.

Певица вспомнила о своих первых модных вещах в гардеробе. Первая — это стильный пиджак из виниловой кожи, купленный в секонд-хенде родного города певицы Днепродзержинске (сейчас - Кропивницкий).

Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

"Он остался в памяти не столько благодаря необычному внешнему виду, сколько из-за того, что в нем я чувствовала себя самой крутой девчонкой в городе. А еще как-то мой молодой человек подарил мне невероятного вида топ Dolce & Gabbana. Он был без рукавов, зеленый, с люрексом и леопардовыми вставками. Одна из первых моих брендовых вещей! Мне кажется, что, учитывая тренды, он и сегодня был бы актуален. Надень я такой сейчас, наверняка собрала бы немало лайков!" - убеждена певица.

Вера раскрыла секрет своей стройности и рассказала о главных правилах питания. Певица строго придерживается режима при любых обстоятельствах.

Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

"Я ем по режиму — вне зависимости от того, в какой стране или часовом поясе нахожусь. И пью много воды. Иначе метаболизм меня не простит! Ужинаю в день концерта всегда рано, а после — только пью чай. Хотя врать не буду, иногда очень хочется есть", - признается артистка.

Во время участия в группе "ВИА Гра" Вера позволяла побаловать себя чем-то вкусненьким и это, конечно, сказывалось на фигуре. Сейчас, помимо правильно организованного питания, быть в форме ей помогает спорт. Для поддержания красоты и молодости кожи певица возит с собой множество масок.

Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

"Тренировки стараюсь не пропускать даже на гастролях — вожу с собой фитнес- резинки, по возможности хожу в зал, занимаюсь с тренером по Skype. Еще одно правило — 100 лимфодренажных прыжков натощак. Вожу с собой валик для спины и всегда делаю растяжку, потому что ноги болят от каблуков. Могу прямо в поезде ею заняться", - отметила Брежнева.

Кстати, Вера Брежнева раззадорила поклонников "мокрым" фото у фонтана в Италии.