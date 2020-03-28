Полезли глаза на лоб: Регина Тодоренко похвасталась поразительными достижениями сыночка

Регина Тодоренко и Влад Топалов подают всем пример и во время эпидемии коронавируса остаются дома вместе с маленьким сыном Майклом. Ребенок явно доволен - ведь раньше телеведущая много времени проводила на съемках и малыш скучал по маме. Заботливый папа с удовольствием развлекает сыночка, придумывая все новые игры и умиляя поклонников нежными кадрами с ним. Регина же решила приобщать ребенка к домашним делам - и это дало поразительные результаты!

Ведущая поделилась эффектным фото со съемок - она позирует у стены в черном платье в мелкий белый горошек, с красивой укладкой и ярким макияжем, лучезарно улыбаясь на камеру. В подписи Тодоренко поделилась недавней историей, в которой Майкл очень удивил и порадовал ее своими умениями.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Нашему мальчишке уже 1год и 3 месяца. Я не знаю,что уже должны уметь дети в таком возрасте, тк это мой первый опыт материнства. И мне, как любой маме, хочется превозносить до небес каждый новый звук произнесённый устами ребёнка. Вчера я вообще чуть не упала в обморок от увиденного. Майкл не добежал до своего горшка, и я расстроилась луже на белом ковре. Он заметил, что мама не улыбается, глубоко вздохнул, пошёл в свою комнату, открыл ящик с бельём, вытащил оттуда пелёнку и начал затирать пятно. У меня полезли глаза на лоб от радости. Дальше-Больше....Майкл отнёс пелёнку к стиральной машинке, положил в барабан и начал клацать своими маленькими пальчиками на панели управления стиралки. Казалось бы ничего необычного для взрослого сознательного человека не произошло, все та же рутина....но как же эта «рутина» сближает , если привлекать детей ко всему, что ты делаешь. Я выучила ещё один полезный урок: не отстранять ребёнка от , как мне кажется, сложных дел , которые ему не по силам , а наоборот - делегировать обязанности малышу, чтоб он стал свободным и независимым", - рассказала гордая мама.

Фолловеры принялись осыпать Регину комплиментами и выражать восхищение сообразительностью и развитием ее сыночка.

Красотка какая

Вот бы дети не растеряли своё рвение к уборке к подростковому возрасту, ни за что не буду перечить им в уборке

Ничего себе, какой молодец Майкл!

Красивая

Обожвю вас

Здоровья и тярпения, вам и вашему малышу, Растите большие

Вы правы.

У нас с вами малыш родился в один день и один год- я пока даже не достаю горшок)))

Шикарная

Умничка

Молодец какой

Какой умничка растёт, помощничек маленький, все они знают и подмечают!

Это очень правильное воспитание Регина, если ребёнок видит что мы им доверяем, они чувствуют ответственность и делают все по максимуму

Очень правильный подход, как мне кажется

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов взбудоражили сеть новым постом и заставили переживать за отношения пары.