Полізли очі на лоба: Регіна Тодоренко похвалилася вражаючими досягненнями синочка

Регіна Тодоренко і Влад Топалов подають всім приклад і під час епідемії коронавіруса залишаються вдома разом з маленьким сином Майклом. Дитина явно задоволена - адже раніше телеведуча багато часу проводила на зйомках і малюк сумував за мамою. Дбайливий тато з задоволенням розважає синочка, придумуючи все нові ігри і розчулюючи шанувальників ніжними кадрами з ним. Регіна ж вирішила долучати дитину до домашніх справ - і це дало вражаючі результати!

Ведуча поділилася ефектним фото зі зйомок - вона позує біля стіни в чорному платті в дрібний білий горошок, з красивим укладанням і яскравим макіяжем, променисто посміхаючись на камеру. У підпису Тодоренко поділилася недавньою історією, в якій Майкл дуже здивував і порадував її своїми вміннями.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Нашому хлопчику вже 1рік і 3 місяці. Я не знаю,що вже повинні вміти діти в такому віці, тк це мій перший досвід материнства. І мені, як будь-якій мамі, хочеться звеличувати до небес кожен новий звук виголошений вустами дитини. Вчора я взагалі ледь не зомліла від побаченого. Майкл не добіг до свого горщика, і я засмутилася калюжі на білому килимі. Він помітив, що мама не посміхається, глибоко зітхнув, пішов у свою кімнату, відкрив ящик з білизною, витягнув звідти пелюшку і почав затирати пляма. У мене очі полізли на лоба від радості. Далі-Більше....Майкл відніс пелюшку до пральної машинки, поклав у барабан і почав клацати своїми маленькими пальчиками на панелі управління пральної машини. Здавалося б, нічого незвичайного для дорослого свідомої людини не сталося, все та ж рутина....але як же ця «рутина» зближує , якщо залучати дітей до всього, що ти робиш. Я вивчила ще один корисний урок: не усувати дитини від , як мені здається, складних справ , які йому не під силу , а навпаки - делегувати обов'язки малюкові, щоб він став вільним і незалежним", - розповіла горда мама.

Фолловери почали обсипати Регіну компліментами і висловлювати захоплення кмітливістю і розвитком її синочка.

Красуня яка

От би діти не розгубили своє завзяття до прибирання до підліткового віку, ні за що не буду перечити їм в збиранні

Нічого собі, який молодець Майкл!

Красива

Обожвю вас

Здоров'я і тярпения, вам і вашому малюкові, Ростіть великі

Ви праві.

У нас з вами малюк народився в один день і один рік - я поки навіть не дістаю горщик)))

Шикарна

Умничка

Молодець який

Який розумник зростає, помощничек маленький, все вони знають і помічають!

Це дуже правильне виховання Регіна, якщо дитина бачить що ми їм довіряємо, вони відчувають відповідальність і роблять все по максимуму

Дуже правильний підхід, як мені здається

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов розбурхали мережу новим постом і змусили переживати за відносини пари.