"Політай зі мною": Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою

Ведуча показала фото з невеликим гвинтокрилом

Леся Нікітюк зараз активно знімається у свіжих випусках нової тревел-програми "LeМаршрутка", яка вийде восени на "Новому каналі". Разом зі своєю командою вона подорожує по всій Україні, щоб показати глядачам цікаві та незвідані місця рідної країни. Такий графік досить стомлюючий - так, нещодавно ведуча забавно поскаржилася на втому, показавши "життєве" фото з магазину на заправці.

Однак Леся знайшла у собі сили продовжувати і новим кадром дуже заінтригувала прихильників. Теледіва опублікувала ефектний знімок, на якому вона позує на тлі заходу в блакитних кюлотах і модному салатовому тренчі, стоячи спиною до камери. Проте головна родзинка фото - маленький червоний гвинтокрил, біля якого стоїть ведуча.

У підписі до публікації Нікітюк запропонувала політати з нею - ймовірно, саме це вона і зробить в цьому випуску свого шоу!

"Come fly with me, my dear friend... P. S. Цей маленький гвинтокрил має назву АВТО-ЖИР! Що в нього спільного з українським салом дізнаєтесь в Першому нормальному Тревел шоу #Leмаршрутка", - поділилася артистка.

Вражені підписники закликали Лесю бути обережною і захоплюються її ефектним образом.

