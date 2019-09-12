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"Політай зі мною": Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.09.2019 - 10:29
"Політай зі мною": Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала фото з невеликим гвинтокрилом

Леся Нікітюк зараз активно знімається у свіжих випусках нової тревел-програми "LeМаршрутка", яка вийде восени на "Новому каналі". Разом зі своєю командою вона подорожує по всій Україні, щоб показати глядачам цікаві та незвідані місця рідної країни. Такий графік досить стомлюючий - так, нещодавно ведуча забавно поскаржилася на втому, показавши "життєве" фото з магазину на заправці.

Однак Леся знайшла у собі сили продовжувати і новим кадром дуже заінтригувала прихильників. Теледіва опублікувала ефектний знімок, на якому вона позує на тлі заходу в блакитних кюлотах і модному салатовому тренчі, стоячи спиною до камери. Проте головна родзинка фото - маленький червоний гвинтокрил, біля якого стоїть ведуча.

У підписі до публікації Нікітюк запропонувала політати з нею - ймовірно, саме це вона і зробить в цьому випуску свого шоу!

&quot;Політай зі мною&quot;: Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Come fly with me, my dear friend... P. S. Цей маленький гвинтокрил має назву АВТО-ЖИР! Що в нього спільного з українським салом дізнаєтесь в Першому нормальному Тревел шоу #Leмаршрутка", - поділилася артистка.

Вражені підписники закликали Лесю бути обережною і захоплюються її ефектним образом.

  • Леся красива, як завжди. Модель!!!
  • Я вас обожнюю!!! Ви дуже крута
  • Здоровскій одномісний бі ний вертотарантасик
  • Ваш костюм відмінно підходить, під Захід
  • Шо, знову?
  • Авто-ЖИР. Леся красуня
  • Красуня
  • Леся ти крута я тобі заздрю
  • Невже з Leмаршрутки пересядете на Leгвинтокрил??? А Леся може все!!!!
  • Куди летимо ?
  • Круто!
  • Він працює на жирі??
  • Хочу з тобою my dear Lady Le!!!!

&quot;Політай зі мною&quot;: Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в "зміїному" міні вирушила на завод. Телеведуча відвідала Маріуполь з новою програмою про подорожі по Україні.

Також Леся Нікітюк похвалилася стильною обновкою, яку пошила сама.

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Новини України Леся Нікітюкведущая
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