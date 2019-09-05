"Сумасшедший прикид": Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая продолжает колесить по Украине в рамках нового проекта

Леся Никитюк продолжает съемки своего всеукраинского тревел-шоу Le Маршрутка и колесит по родной стране в поисках необычных объектов, о которых совсем скоро расскажет с а телевизоров. Отдохнув и набравшись сил на турецком курорте Бодрум, она снова приступила к работе. Леди Ле направилась в Мариуполь, где задействована на съемках выпуска проекта.

В рамках поездки, Леся посетила один из заводов. По такому случаю телеведущая облачилась весьма оригинальный аутфит – обтягивающий лонгслив телесного цвета с крупными надписями и логотипами, лосины в тон, а на верх она надела мини-юбку на пуговицах с анималистическим принтом и пояс монтажника с множеством кармашков. Согласно технике безопасности, на голове у Леди Ле была каска.

Кстати, в Мариуполе она встретила одноклассницу своего соведущего по тевел-шоу "Орел и Решка", коллеги Андрея Беднякова. Леся не упустила возможности спросить, как учился шоумен – уроженец этого города. В комментариях под фото Леди Ле "отметился" и сам Андрей.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если нужна будет съемная квартира - пиши! Покормишь кота", - предложил заботливый Бедняков.

Скриншот комментариев

Под фото поклонники Леди Ле также оставили комментарии и комплименты.

А пояс монтажника какой крутой, да и каска к лицу, Леся будет строить корабли?

Гарненька

Красотка

Сумашедший прикид. Классс

Такая красивая

Как всегда красиво Леся 10 балов

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк показала своего отца. Фото сделано на пляже в Бодруме, куда она отправилась отдыхать всей семьей.