Полагаюсь на интуицию: Джамала о материнстве и воспитании сына

Джамала сейчас находится на последних месяцах беременности - скоро певица станет мамой во второй раз. Они с мужем Бекиром Сулеймановым уже воспитывают двухлетнего сына Эмира-Рахмана, который не давал родителям скучать на карантине. Кроме того, артистка регулярно баловала поклонников эффектными домашними фотосетами в стильных образах и делилась полезными советами. В интервью "Сегодня" звезда рассказала о том, как у нее получается совмещать карьеру и материнство, воспитании сына и подготовке к появлению нового члена семьи.

Джамала призналась, что довольно быстро свыклась с новой ролью, когда впервые стала матерью.

"Моя жизнь изменилась полностью. Появился еще один человек, который приносит радость, счастье и требует очень много внимания. Но в целом свыкаться с этой ролью было легко – что тут свыкаться, природа гораздо мудрее всех нас. Она заранее всех подготавливает, и не зря ты носишь ребенка не два дня, не три, а целых девять месяцев. Этого времени достаточно, чтобы подумать, настроиться, и ты не то чтобы готова, ты – суперготова", - говорит певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

При этом она всегда много работала и даже не знает, что такое полноценный декрет. Раньше ей очень помогал восстановиться отпуск и смена обстановки, сейчас же будет сложнее, ведь поехать никуда нельзя из-за карантина.

"Декрет мне только снится, даже сейчас. Я, можно так сказать, с апреля ушла в декрет, но работа активно продолжается из дому. Я пишу музыку, участвую в социальных проектах, поступает очень много запросов на интервью, на выступления – сейчас онлайн, а год-два назад это были различные телешоу, эфиры, передачи, поездки, туры. Самая большая сложность в совмещении материнства и работы, наверное, в том, что нужно больше времени на восстановление. Обязательно нужен перерыв и поездки на море, чтобы перевести дух. В принципе, два раза в год по две недели или чуть больше, мне хватало, чтобы восстановиться. Но отпуск нужен обязательно, потому что недосыпы, активные передвижения сказываются на состоянии, и чтобы продолжать любить свою работу и семью, нужно отдыхать", - поделилась артистка.

Что же касается воспитания, исполнительница старается поменьше слушать советы других людей, а больше прислушиваться к себе.

"Советчиков очень много, и желающих посоветовать также всегда будет много. Что-то спрашиваю, как было у подруг, как у родителей. Но признаюсь, что в большей степени полагаюсь на собственную интуицию. Все мы индивидуальны. Ни книги, ни психолог до конца не расскажут, что делать именно с вашим ребенком. Поэтому в основном полагаюсь на себя: где-то ошибаешься, где-то – нет, это же жизнь", - призналась звездная мама.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала рассказала, что дает ей ощущение счастья - кроме, конечно же, любимой семьи.

"Мне кажется, что тема счастья актуальна всегда: все его ищут, а на самом деле оно в мелочах. Счастливым можно стать просто от вкусного кофе или пирожного, улыбки ребенка, от прослушанного концерта, от написанной песни – у каждого свое счастье. Может, у кого-то это и дома с яхтами, но в моем понимании это все про очень простые вещи, мелочи, которые происходят в жизни.

Кроме семейного счастья, которое окружает меня каждый день, последний раз такой вот прям очень большой прилив счастья я испытала, когда у меня получилось сделать акцию "Меняю свои вещи на костюмы для врачей". Я, например, продала свой любимый синий комбинезон за какую-то тысячу гривен, затем накопила еще денег и купила 150 специальных защитных костюмов с шапочками, масками, бахилами. Мне даже прислали видео, как доставили в инфекционную больницу в Запорожье. В тот момент я почувствовала себя счастливой", - поделилась певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала восхитила нежным образом в "цветочном" наряде и рассказала, что помогает ей оставаться на позитиве.