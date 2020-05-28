Покладаюся на інтуїцію: Джамала про материнство і виховання сина

Джамала зараз перебуває на останніх місяцях вагітності - незабаром співачка стане мамою вдруге. Вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим вже виховують дворічного сина Еміра-Рахмана, який не давав батькам нудьгувати на карантині. Крім того, артистка регулярно балувала шанувальників ефектними домашніми фотосетами в стильних образах і ділилася корисними порадами. В інтерв'ю "Сегодня" зірка розповіла про те, як у неї виходить поєднувати кар'єру і материнство, виховання сина і підготовку до появи нового члена сім'ї.

Джамала зізналася, що досить швидко звиклася з новою роллю, коли вперше стала матір'ю.

"Моє життя змінилося повністю. З'явився ще один чоловік, який приносить радість, щастя і вимагає дуже багато уваги. Але в цілому звикатися з цією роллю було легко – що тут звикати, природа набагато мудріша за всіх нас. Вона заздалегідь готує, і не дарма ти носиш дитину не два дні, не три, а цілих дев'ять місяців. Цього часу достатньо, щоб подумати, налаштуватися, і ти не готова, ти – суперготова", - каже співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

При цьому вона завжди багато працювала і навіть не знає, що таке повноцінний декрет. Раніше їй дуже допомагала відновитися відпустка і зміна обстановки, зараз же буде складніше, адже поїхати нікуди не можна через карантин.

"Декрет мені тільки сниться, навіть зараз. Я, можна так сказати, з квітня пішла в декрет, але робота активно триває з дому. Я пишу музику, беру участь у соціальних проектах, надходить дуже багато запитів на інтерв'ю, на виступи – зараз онлайн, а рік-два тому це були різні телешоу, ефіри, передачі, поїздки, тури. Найбільша складність поєднання материнства і роботи, напевно, в тому, що потрібно більше часу на відновлення. Обов'язково потрібна перерва і поїздки на море, щоб перевести дух. В принципі, два рази на рік по два тижні або трохи більше, мені вистачало, щоб відновитися. Але відпустка потрібна обов'язково, тому що недосипання, активні пересування позначаються на стані, і щоб продовжувати любити свою роботу і сім'ю, треба відпочивати", - поділилася артистка.

Що ж стосується виховання, виконавиця намагається поменше слухати поради інших людей, а більше прислухатися до себе.

"Порадників дуже багато, і бажаючих порадити також завжди буде багато. Щось запитую, як було у подруг, як у батьків. Але зізнаюся, що більшою мірою покладаюся на власну інтуїцію. Всі ми індивідуальні. Ні книги, ні психолог до кінця не розкажуть, що робити саме з вашою дитиною. Тому в основному покладаюся на себе: десь помиляєшся, десь - ні, це ж життя", - зізналася зіркова мама.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала розповіла, що дає їй відчуття щастя - крім, звичайно ж, коханої сім'ї.

"Мені здається, що тема щастя актуальна завжди: всі його шукають, а насправді воно в дрібницях. Щасливим можна стати просто від смачної кави або тістечка, посмішки дитини, від прослуханого концерту, від написаної пісні – у кожного своє щастя. Може, у когось це і будинки з яхтами, але в моєму розумінні це все про дуже прості речі, дрібниці, які відбуваються в житті.

Крім сімейного щастя, яке оточує мене кожен день, останній раз такий от прям дуже великий прилив щастя я відчула, коли у мене вийшло зробити акцію "Міняю свої речі на костюми для лікарів". Я, наприклад, продала свій улюблений синій комбінезон за якусь тисячу гривень, потім накопичила ще грошей і купила 150 спеціальних захисних костюмів з шапочками, масками, бахілами. Мені навіть надіслали відео, як доставили в інфекційну лікарню в Запоріжжі. В той момент я відчула себе щасливою", - поділилася співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала захопила ніжним образом в "квітковому" вбранні і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві.