Покой Меган Маркл во время королевского тура охраняет женщина-полицейский

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина-телохранитель в британской королевской семье – некая традиция

Журналисты обратили внимание на необычную охрану герцогини Сассекской Меган Маркл на островах Фиджи в рамках королевского тура по Австралии и Океании. Покой беременной супруги принца Гарри охраняет женщина-полицейский, которая выводила ее с рынка в Суве, передает ТСН.

Как отмечается, на местном базаре охрана Меган заметила, что той может угрожать некая опасность, и в срочном порядке увели герцогиню.

Имя телохранительницы, которая попала в объективы фотокамер, в настоящее время не известно.

Прессе некий представитель лондонской полиции подтвердил, что именно инспектор-женщина продолжила службу на месте сержанта Билла Реншоу, который до этого 30 лет был на службе во дворце.

Женщина-телохранитель в королевской семье – некая традиция. Ведь телохранитель должен находиться с объектом сутки напролет, а находиться под пристальным внимание мужчины-телохранителя 24 часа не всегда комфортно.

Говорят, покой за безопасность герцогини Кембриджской Кэтрин также отвечает женщина. Известно даже ее имя - Эмма Проберт, она работает с Кейт со дня ее свадьбы в 2011 году.

Как сообщалось ранее, герцогиня Сассекская Меган Маркл в столице Фиджи Суве встретилась с участниками местных программ, направленных на создание потенциала для женщин, которые избрали для себя необычные профессии - военные, полицейские.

Также мы писали о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с принцом Гарри в рамках своего тура по Австралии и Океании прибыли на Фиджи и посетили банкет, организованный президентом острововю Беременная Меган облачилась в потрясающее длинное синее платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, продемонстрировав свой округлившийся живот.

Напомним, что у Маркл много хобби и вообще она ведет активную общественную жизнь - не только в рамках монарших мероприятий.

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Видео: РБК-Украина