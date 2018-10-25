Спокій Меган Маркл під час королівського туру охороняє жінка-поліцейський

Фото: колаж РБК-Україна

Жінка-охоронець у британської королівської сім'ї – своєрідна традиція

Журналісти звернули увагу на незвичайну охорону герцогині Сассекської Меган Маркл на островах Фіджі в рамках королевского туру по Австралії та Океанії. Спокій вагітної дружини принца Гаррі охороняє жінка-поліцейський, яка виводила її з ринку в Суві, передає ТСН.

Як зазначається, на місцевому базарі охорона Меган помітила, що тій може загрожувати певна небезпека, і в терміновому порядку вивела герцогиню.

Ім'я тілоохоронниці, яка потрапила в об'єктиви фотокамер, в даний час не відоме.

Пресі якийсь представник лондонської поліції підтвердив, що саме інспектор-жінка продовжила службу на місці сержанта Білла Реншоу, який до цього 30 років був на службі в палаці.

Жінка-охоронець королівської сім'ї – певна традиція. Адже охоронець повинен знаходитися з об'єктом добу безперервно, а перебувати під пильною увагою чоловіка-охоронця 24 години не завжди комфортно.

Кажуть, спокій за безпеку герцогині Кембриджської Кетрін також відповідає жінка. Відомо навіть її ім'я - Емма Проберт, вона працює з Кейт з дня її весілля в 2011 році.

Як повідомлялося раніше, герцогиня Сассекська Меган Маркл у столиці Фіджі Суві зустрілась з учасниками місцевих програм, спрямованих на створення потенціалу для жінок, які обрали для себе незвичайні професії - військові, поліцейські.

Також ми писали про те, що герцогиня Сассекська Меган Маркл разом з принцом Гаррі в рамках свого туру по Австралії і Океанії прибули на Фіджі і відвідали бенкет, організований президентом острововю Вагітна Меган вбралася в приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa, продемонструвавши свій кругленький живіт.

Нагадаємо, що у Маркл багато хобі і взагалі вона веде активне громадське життя - не тільки в рамках монарших заходів.

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Відео: РБК-Україна