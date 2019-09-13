"Покажу разную Аню": MARUV рассекретила смелые планы на Танцах со звездами 2019

Дерзкая и провокационная MARUV из эфира в эфир проекта Танцы со звездами 2019 удивляет не только зрелищными номерами, но и техникой хореографии. Певица сумела добавить изюминку в свои постановки вместе с партнером по паркету JAYем (Евгением Дмитренко). Но самое интересное звезда припасла для финала.

Во время совместного прямого эфира с JAY в Instagram артистка рассказала о том, чем будет удивлять во время четвертого прямого эфира, своем отношении к конкуренции, а также творческих планах.

Анна призналась, что не может раскрыть все детали предстоящего эфира, но обещает фанам запоминающийся и смелый номер.

MARUV и JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Продюсер проекта Танцы со звездами меня убьет за то, что я вам выдам тайну. Но это будет интересно, слегка неожиданно от нас с Женей и очень дерзко и социально", - сказала Анна.

Ближе к финалу проекта артистка пообещала по-настоящему удивить поклонников и проговорилась, что готовит для них несколько секретных танцев.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Будут еще провокационные танцы. Самое интересное, а именно танго, я оставила на самый конец. Поэтому вам придется запастись СМСками и поддерживать меня все это время. Самый сок я приготовила на финал. Это будет просто нереально. Три таких танца, такой хореографии, среди них будет танго!" - заинтриговала певица.

"Я вам покажу разную Аню, просто не спишите. Будет латекс и не только латекс – разное будет", - пообещала MARUV.

MARUV и JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Бальные танцы Анна пока только осваивает – она изучает это направление вместе со своим партнером.

"Я начинала с современной и народной хореографии, потом осваивала по чуть-чуть хип-хоп. Основы какой-то классики у меня были, сейчас по чуть-чуть стараемся схватить бальной хореографии", - рассказала звезда.

О конкуренции MARUV старается не задумываться – она считает, что это лишняя трата времени и сил.

MARUV и JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Вам расскажу секрет: если зацикливаться на конкуренции, то это лишняя трата энергии, заведомо проигрышный вариант. А если зацикливаешься на удовольствии в танце, то тратишь энергию на создание, ты остаешься в любом случае выигрыше", - поделилась философскими рассуждениями исполнительница.

Анна призналась, что против дуэта с Джамалой. "Мне нравится ее творчество. Когда появится подходящая песня, я ей предложу что-то вместе сделать", - обещала она.

MARUV и JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кроме того, она намерена взять мастер-класс у члена жюри Танцев со звездами 2019, хореографа с мировым именем Францыско Гомеса.

MARUV не удержалась и показала фрагмент репетиции со своим партнером. Танец со стулом у парочки вышел очень горячим.

MARUV и JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее MARUV рассказала о своей нелегкой школе жизни. Артистка заявила, что начинала карьеру в караоке-барах и даже стрипклубах.