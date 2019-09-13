"Покажу різну Аню": MARUV розсекретила сміливі плани на Танцях з зірками 2019

Зухвала і провокаційна MARUV з ефіру в ефір проекту Танці з зірками 2019 дивує не тільки видовищними номерами, але і технікою хореографії. Співачка зуміла додати родзинку у свої постановки разом з партнером по паркету ЈАУем (Євгеном Дмитренко). Але найцікавіше зірка припасла для фіналу.

Під час спільного прямого ефіру з JAY в Instagram артистка розповіла про те, чим дивуватиме під час четвертого прямого ефіру, своє ставлення до конкуренції, а також творчі плани.

Ганна зізналася, що не може розкрити всі деталі майбутнього ефіру, але обіцяє фанам ефектний і сміливий номер.

MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Продюсер проекту Танці з зірками мене вб'є за те, що я вам видам таємницю. Але це буде цікаво, злегка несподівано від нас з Женею і дуже зухвало і соціально", - сказала Ганна.

Ближче до фіналу проекту артистка пообіцяла по-справжньому здивувати шанувальників і проговорилася, що готує для них кілька секретних танців.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Будуть ще провокаційні танці. Найцікавіше, а саме танго, я залишила на самий кінець. Тому вам доведеться запастися СМСками і підтримувати мене весь цей час. Самий сік я приготувала на фінал. Це буде просто нереально. Три таких танці, така хореографія, серед них буде танго!" - заінтригувала співачка.

"Я вам покажу різну Аню, просто не спишіть. Буде латекс і не тільки латекс – різне буде", - пообіцяла MARUV.

MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Бальні танці Анна поки тільки освоює – вона вивчає цей напрям разом зі своїм партнером.

"Я починала з сучасної та народної хореографії, потім освоювала по троху хіп-хоп. Основи якоїсь класики у мене були, зараз по троху намагаємося схопити бальної хореографії", - розповіла зірка.

Про конкуренції MARUV намагається не замислюватися – вона вважає, що це зайва трата часу і сил.

MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Вам розкажу секрет: якщо зациклюватися на конкуренції, то це зайва витрата енергії, завідомо програшний варіант. А якщо зациклюватися на задоволенні в танці, то витрачаєш енергію на створення, ти залишаєшся в будь-якому разі виграші", - поділилася філософськими міркуваннями виконавиця.

Ганна зізналася, що проти дуету з Джамалою. "Мені подобається її творчість. Коли з'явиться відповідна пісня, я запропоную їй щось разом зробити", - обіцяла вона.

MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім того, вона має намір взяти майстер-клас у члена журі Танців з зірками 2019, хореографа з світовим ім'ям Францыско Гомеса.

MARUV не втрималася і показала фрагмент репетиції зі своїм партнером. Танець зі стільцем у парочки вийшов дуже гарячим.

MARUV і JAY (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше MARUV розповіла про свою нелегку школу життя. Артистка заявила, що починала кар'єру в караоке-барах і навіть стрипклубах.