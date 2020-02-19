Беременность ей к лицу: Джамала очаровала нежным образом в Одессе

Беременная певица выступила в приморском городе
Джамала недавно поразила всех, сообщив о своей второй беременности. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым она уже воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнится два года. Певица особо не раскрывает подробности своего интересного положения, но ее живот уже заметно округлился. К слову, как призналась артистка, ее супруг даже боялся сразу поверить, когда узнал радостную новость.
Судя по всему, чувствует звезда себя хорошо - в январе она вместе с мужем и сыном отдохнула в Египте, а сейчас выходит в свет и даже выступает на сцене. На днях Джамала дала концерт в Одессе и поделилась несколькими фото в своем Instagram.
Беременная певица предстала в нежном и милом образе - она выбрала для выхода на сцену блестящее розовое платье на бретельках с откровенным декольте, а сверху набросила серебристый плащ. Слегка завитые волосы и макияж в нюдовых тонах завершает утонченный лук исполнительницы.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Одеса. Говорила, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць та будинків, а саме люди! Чи мені так пощастило з вами? Дякую за теплу зустріч! За подарунки! За квіти! Ваша Джа", - поблагодарила за теплый прием артистка.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
В комментариях поклонники оставили Джамале много теплых слов и душевных пожеланий.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала засветила округлившийся животик на атмосферных кадрах.