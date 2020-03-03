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Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.03.2020 - 13:02
Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка
Антон Лирник и Леся Никитюк (фото: Новый канал)

Среди блондинок в шоу «Кто против блондинок?» была экстрасенс Белла. Именно она нагадала ведущей Нового канала пополнения в ближайшем будущем

Леся Никитюк стокнулась с неожиданым результатом гадани! Светловолосыми участницами развлекательного шоу Нового канала часто становятся девушки с самыми экстравагантными профессиями и умениями. На этот раз, к примеру, на шоу «Кто против блондинок?» пришла экстрасенс Белла. Свои сверхъестественные способности она обнаружила в двенадцать лет.

– Еще в детстве я заметила, как ко мне приходят мысли, которые с точностью подтверждались потом при общении с людьми, – говорит блондинка. Сейчас работаю с энергетикой, я экстрасенс и медиум.

Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка

Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка

В подтверждение Белла предложила погадать на кофейной гуще ведущей «Кто против блондинок?» Лесе Никитюк и звездному гостю шоу – шоумену Антону Лирнику.

– Это очень хороший человек, который любит животных, – начала характеризовать по чашке с гущей ведущую Нового канала Белла. – Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего.

Результаты предсказания поразили Лесю Никитюк.

– Во-первых, Белла угадала, что эта чашка – именно моя, а не Антона, – удивляется ведущая «Кто против блондинок?» – А во-вторых, у меня действительно есть подружка, которая приглашает меня быть ее кумой. Я пока думаю.

Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка

Экстрасенс Белла порекомендовала Никитюк не отказываться и призналась, что при наличии времени рассказала бы о ведущей значительно больше.

А вот что медиум предсказала звездному гостю Антону Лирнику? Смотрите уже сегодня, 3 марта, в 19:00 в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале!

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