Я поки гадаю: Лесі Нікітюк напророкували дитину

Антон Лірник і Леся Нікітюк (фото: Новий канал)

Серед білявок на шоу «Хто проти блондинок?» була екстрасенс Белла. Саме вона наворожила ведучій Нового каналу поповнення у найближчому майбутньому

Світловолосими учасницями розважального шоу Нового каналу часто стають дівчата з найекстравагантнішими професіями та вміннями. Цього разу, до прикладу, на шоу «Хто проти блондинок?» прийшла екстрасенс Белла. Свої надприродні здібності вона виявила в дванадцять років.

– Ще в дитинстві я помітила, як до мене приходять думки, що з точністю підтверджувалися потім при спілкуванні з людьми, – каже білявка. Зараз працюю з енергетикою, я екстрасенс і медіум.

На підтвердження Белла запропонувала поворожити на кавовій гущі ведучій «Хто проти блондинок?» Лесі Нікітюк та зірковому гостю шоу – шоумену Антону Лірнику.

– Це дуже хороша людина, яка любить тварин, – почала характеризувати по чашці з гущею ведучу Нового каналу Белла. – Але найважливіше, що я бачу, – це дитина. Якщо в людини її немає, то у найближчому майбутньому вона з’явиться. Або ж будуть хрестини. Коли ти хрестиш дитинку, то енергетично приймаєш її за свою.

Результати передбачення вразили Лесю Нікітюк.

– По-перше, Белла вгадала, що ця чашка – саме моя, а не Антона, – дивується ведуча «Хто проти блондинок?» – А по-друге, в мене справді є подружка, яка запрошує мене бути її кумою. Я поки що думаю.

Екстрасенс Белла порекомендувала Нікітюк не відмовлятися й зізналася, що при наявності часу розповіла б про ведучу значно більше.

А от що медіум напророчила зірковому гостю Антону Лірнику? Дивіться вже сьогодні, 3 березня, о 19:00 у шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі!