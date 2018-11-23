Схудла Ріанна знялася топлес для реклами свого білизняного бренду

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

Таким чином співачка оголосила про знижки на продукцію

Знаменита співачка Ріанна яскраво повідомила про знижки на продукцію своєї білизняний марки Savage x Fenty в честь Чорної п'ятниці. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала дуже відвертий знімок.

На фото 30-річна Рірі позує топлес в червоно-чорній білизні, лежачи на ліжку. Сексуальний образ доповнили оксамитові рукавички, панчохи, туфлі і червона помада.

Фото: Ріанна (instagram.com/badgalriri)

"В цьому сезоні ми будемо поганими, а не милими", - повідомила Ріанна в підпису, нагадавши також про 50% знижку.

Шанувальники артистки позитивно оцінили гаряче фото: "Чому так гаряче?", "Погана дівчинка Ріанна", "О боже, це так красиво", "Краще фото", "Королева", "Не зупиняйся".

Фото: Ріанна (instagram.com/savagexfenty)

Зазначимо, що фанати зірки не лише відповіли двома мільйонами лайків, але і спробували нагадати співачці про музику, адже з релізу її останнього альбому Anti минуло два роки.

Нагадаємо, раніше хакери злили в мережу фото повністю оголеною Ріанни.

Ми писали про те, що Ріанна в образі нареченої позувала в нижній білизні. Зірка взяла участь у зйомках рекламної кампанії Savage x Fenty. Зазначимо, що співачка стала амбасадором бренду і активно просуває його.

Ми також повідомляли, що Ріанна влаштувала провокаційний показ на Тижні моди в Нью-Йорку. Показ пройшов в атмосфері джунглів, де моделі дефілювали в ролі тропічних німф і амазонок. Щоб довести, що її бренд універсальний і підійде кожному, Ріанна вирішила запросити не тільки моделей першої величини – Джіджі і Беллу Хадід, але також і дівчат з нестандартними фігурами, танцівниць і вагітних.

Відео: РБК-Україна