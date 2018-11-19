Хакеры слили в сеть фото полностью обнаженной Рианны

Фото: Рианна (instagram.com/savagexfenty)

Певица в очередной раз стала жертвой хакеров

Известная американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна стала жертвой хакеров, которые слили в сеть ее фото в полностью обнаженном виде. Соответствующие снимки появились на Telegram-канале Super.

"Певица в очередной раз стала жертвой хакеров", - прокомментировали появление фото в сети.

На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной, демонстрируя линии от загара и стройную фигуру. Также на фото можно увидеть татуировки Рианны, - звездопад на спине и богиню Исиду под грудью.

Фото: Рианна (Telegram-канал Super)

Судя по обстановке, в момент съемки певица находилась в студии звукозаписи и ее фотографировал человек выше нее ростом.

Фото: Рианна (Telegram-канал Super)

Напомним, Рианна в образе невесты позировала в нижнем белье. Звезда приняла участие в съемках рекламной кампании Savage x Fenty. Отметим, что певица стала амбассадором бренда и активно его продвигает.

Ранее известная певица Рианна рассказала, как выбирает одежду и продумывает свой образ.

Мы также писали о том, что Рианна устроила провокационный показ на Неделе моды в Нью-Йорке. Показ прошел в атмосфере джунглей, где модели дефилировали в роли тропических нимф и амазонок. Чтобы доказать, что ее бренд универсален и подойдет каждому, Рианна решила пригласить не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, но также и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и беременных.

Видео: РБК-Украина