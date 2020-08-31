Похудевшая до неузнаваемости Адель поразила стройным телом в ярком бикини

Британская певица Адель не перестает удивлять поклонников. Похудевшая на 45 кг певица теперь может позволить себе любой наряд. А потому без стеснения примерила откровенное бикини. Девушка опубликовала новое фото в своем блоге, где предстала в необычном и ярком образе.

Новое фото Адель (фото: instagram.com/adele)

Исполнительница позирует в серых брюках с высокой посадкой, а дополняет образ верх от бикини яркой расцветки ямайского флага. Дополняет лук масса золотистых аксессуаров: колье, серьги и браслеты, а также карнавальное украшение, напоминающее крылья из желтых перьев. Прическу Адель сделала, собрав волосы в мелкие «пирамидки» – традиционную для народа банту, а макияж – свой привычный, в неброских тонах. Выглядела невероятно стройная звезда необычно и стильно. «Счастлива, что будет карнавал Notting Hill в моем любимейшем Лондоне», – написала она.

Адель восхищает своей стройностью (фото: instagram.com/adele)

В комментариях, которыми буквально засыпали певицу, в первую очередь, отметили ее фигуру. «Ты просто взломала интернет», «Ты королева», «Твоя фигура просто огонь», «Детка, ты супер», «Восхитительна», – не могут налюбоваться фанаты.

Впрочем, не все подписчики остались довольны таким образом любимой исполнительницы. Некоторые пользователи отметили, что 32-летняя певица зря присвоила себе право использовать элементы чужих культур. Так, бикини с ямайским флагом многим показалось неуместным, как и прическа.