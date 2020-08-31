Нейсовірно схудла Адель вразила струнким тілом в яскравому бікіні

Британська співачка Адель не перестає дивувати шанувальників. Схудла на 45 кг співачка тепер може дозволити собі будь-яке вбрання. А тому без роздумів приміряла відверте бікіні. Дівчина опублікувала нове фото в своєму блозі, де з'явилася в незвичайному і яскравому образі.

Нове фото Адель (фото: instagram.com/adele)

Виконавиця позує в сірих брюках з високою посадкою, а доповнює образ верх від бікіні яскравого забарвлення ямайського прапора. Доповнює лук маса золотистих аксесуарів: кольє, сережки і браслети, а також карнавальна прикраса, що нагадує крила з жовтих пір'я. Зачіску Адель зробила, зібравши волосся в дрібні «пірамідки» – традиційну для народу банту, а макіяж – свій звичний, в стриманих тонах. Виглядала неймовірно струнка зірка незвично і стильно. «Щаслива, що буде карнавал Notting Hill в моєму любимейшем Лондоні», – написала вона.

Адель захоплює своєю стрункістю (фото: instagram.com/adele)

У коментарях, якими буквально засипали співачку, в першу чергу, відзначили її фігуру. «Ти просто зламала інтернет», «Ти королева», «Твоя фігура просто вогонь», «Дитинко, ти супер», «Чудова», – не можуть намилуватися фанати.

Втім, не всі послідовувачі залишилися задоволені таким чином улюбленої виконавиці. Деякі користувачі відзначили, що 32-річна співачка дарма привласнила собі право використовувати елементи чужих культур. Так, бікіні з ямайським прапором багатьом здалося недоречним, як і зачіска.