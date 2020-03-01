Похудевшая Меган Маркл впервые вышла на публику после длительного отсутствия

Поле того, как 8 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри официально заявили об отречении от королевских обязанностей, во дворце был установлены четкие сроки, когда Гарри и Меган сложат свои полномочия. Была названа дата — 31 марта, поэтому этот месяц будет считаться последним в их истории, как представителей роял семейства Великобритании.

Поклонники следят за каждым шагом знаменитой пары и очередной их выход на публику не стал исключением. Гарри и Меган официально поздравили своих подданных валлиийцев (кельтский народ, населяющий Уэльс) и пожелали счастливого Дня Святого Давида, который празднуется здесь 1 марта.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

На официальных снимках, которые были тут же опубликованы в официальном Instagram королевских бунтарей, можно было в деталях рассмотреть, какой наряд выбрала все еще герцогиня Меган для поздравления.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Девушка предпочла скромное черное пальто с причудливо завязанным в бант поясом, на шею повязала объемный шарф. Дополнила образ она ботильонами из лаковой кожи и сумочкой насыщенного оливкового цвета.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Однако, не сам образ приковывает внимание, а то, что на фото Меган выглядит очень похудевшей. Заметно стала стройнее не только ее фигура (на снимке прослеживается подчеркнуто тонкая талия поясом и узкие бедра), но и лицо — впалые щеки и утончившиеся черты лица, сделали ее похожей на давно знакомую нам Речел из сериала Форс-мажоры.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Напомним, что недавно Меган Маркл исключила из списка друзей в соцсетях семью Кардашьян-Дженнер из-за "репутационных рисков"