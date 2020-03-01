Меган Маркл і принц Гаррі показали архівні фото в честь яскравого свята

Поле того, як 8 січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі офіційно заявили про зречення від королівських обов'язків, у палаці були встановлені чіткі терміни, коли Гаррі і Меган складуть свої повноваження. Була названа дата — 31 березня, тому цей місяць буде вважатися останнім в їх історії, як представників роял сімейства Великобританії.

Шанувальники стежать за кожним кроком знаменитої пари. А таке за кожним їхнім новим постом. Гаррі і Меган офіційно привітали своїх підданих валліійців (кельтський народ, що населяє Уельс) і побажали щасливого ​​Дня Святого Давида, який святкується тут 1 березня.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

На офіційних знімках, які були опубліковані в офіційному Instagram "королівських бунтарів", можна було в деталях розглянути, який наряд вибрала все ще герцогиня Меган для привітання. Відзначимо, що опубліковані фото були зроблені ще під час попереднього візиту Меган і Гаррі в 2018 році.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Дівчина обрала скромне чорне пальто з незвично зав'язаним у бант поясом, на шию пов'язала об'ємний шарф. Доповнила образ вона ботильйонами з лакової шкіри і сумочкою насиченого оливкового кольору.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Однак, не сам образ приковує увагу, а те, що на фото Меган виглядає дуже схудлою. Помітно стала стрункішою не тільки її фігура (на знімку простежується підкреслено тонка талія поясом і вузькі стегна), а й лице — запалі щоки і токі риси обличчя, зробили її схожою на давно знайому нам Речел з серіалу Форс-мажори.

Фото: (instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл виключила зі списку друзів у соцмережах сім'ю Кардашьян-Дженнер через "репутаційні ризики"