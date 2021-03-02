Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

Не так давно певица Джамала сообщила в своем Instagram, что мечтает вернуться к своему прежнему весу. Для этого артистке необходимо было сбросить 10 кг. Знаменитость подошла к решению вопроса ответственно – сдала анализы, проконсультировалась с диетологами и тренерами и принялась худеть. Сейчас же артистка поделилась свежими снимками, на которых выглядит стройной и посвежевшей.
Фотографии Джамала опубликовала в своем микроблоге в Instagram.
"Можно ждать весну, а можно быть весной!" – написала в подписи к снимкам звезда.
Джамала похудела и снялась в ярких образах (фото: instagram.com/jamalajaaa)
В начале февраля Джамала сообщила о промежуточном результате. Недавно артистка рассказала, что за последние несколько недель тренировок ей удалось сбросить меньше килограмма. Но она продолжает усердно работать над своей фигурой.
Не только певица, но и фанаты уже заметили изменения в ее внешности.
Скриншоты (instagram.com/jamalajaaa)
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