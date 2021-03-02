Похудевшая Джамала снялась в невероятных образах: похожа на весну

"Можно ждать весну, а можно быть весной!" – написала в подписи к снимкам звезда.

Джамала похудела и снялась в ярких образах (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В начале февраля Джамала сообщила о промежуточном результате. Недавно артистка рассказала, что за последние несколько недель тренировок ей удалось сбросить меньше килограмма. Но она продолжает усердно работать над своей фигурой.

Не только певица, но и фанаты уже заметили изменения в ее внешности.

Как же прекрасная!

Ты просто огонь.

Джамала, у вас прекрасный вкус, стиль, свой почерк, продолжайте вдохновлять.

Вы такой еще нам не представлялись. Обалдеть - что одежда, что макияж очень удачный, фасоны все на вас суперски сидят, и вы красотка яркая.

Вы действительно похожи на весну.

Боже, какая же Вы красивая. Мы Вас так любииииим.

Красивая и искренняя, обожаем вас.

Скриншоты (instagram.com/jamalajaaa)