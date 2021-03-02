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Схудла Джамала знялася в неймовірних образах: схожа на весну

Автор: Анна Кисельова

Не так давно співачка Джамала повідомила у своєму Instagram, що мріє повернутися до своєї попередньої ваги. Для цього артистці необхідно було скинути 10 кг. Знаменитість підійшла до розв'язання питання відповідально – здала аналізи, проконсультувалася з дієтологами та тренерами й почала худнути. Зараз же артистка поділилася свіжими знімками, на яких виглядає стрункою і свіжий вигляд.

Фотографії Джамала опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.

"Можна чекати весну, а можна бути навесні!" – написала в підписі до знімків зірка.

Джамала схудла і знялася в яскравих образах (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На початку лютого Джамала повідомила про проміжний результат. Нещодавно артистка розповіла, що за останні кілька тижнів тренувань їй вдалося скинути менше кілограма. Але вона продовжує старанно працювати над своєю фігурою.

Не тільки співачка, але і фанати вже помітили зміни в її зовнішності.

  • Як же прекрасна!
  • Ти просто вогонь.
  • Джамала, у вас прекрасний смак, стиль, свій почерк, продовжуйте надихати.
  • Ви такою ще нам не представлялися. Очманіти - що одяг, що макіяж дуже вдалий, фасони всі на вас суперськи сидять, і ви яскрава красуня.
  • Ви дійсно схожа на весну.
  • Боже, яка ж Ви красива. Ми Вас так любииииимо.
  • Гарна і щира, обожнюємо вас.

Скріншоти (instagram.com/jamalajaaa)

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Чому Джамала дала синам такі незвичайні імена? Містична історія, зізналася співачка.

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Новини України веснапевецДжамала
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