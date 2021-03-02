Схудла Джамала знялася в неймовірних образах: схожа на весну

Не так давно співачка Джамала повідомила у своєму Instagram, що мріє повернутися до своєї попередньої ваги. Для цього артистці необхідно було скинути 10 кг. Знаменитість підійшла до розв'язання питання відповідально – здала аналізи, проконсультувалася з дієтологами та тренерами й почала худнути. Зараз же артистка поділилася свіжими знімками, на яких виглядає стрункою і свіжий вигляд.
Фотографії Джамала опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.
"Можна чекати весну, а можна бути навесні!" – написала в підписі до знімків зірка.
Джамала схудла і знялася в яскравих образах (фото: instagram.com/jamalajaaa)
На початку лютого Джамала повідомила про проміжний результат. Нещодавно артистка розповіла, що за останні кілька тижнів тренувань їй вдалося скинути менше кілограма. Але вона продовжує старанно працювати над своєю фігурою.
Не тільки співачка, але і фанати вже помітили зміни в її зовнішності.
Скріншоти (instagram.com/jamalajaaa)