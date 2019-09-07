"Похудели на четыре кило": Потап и Каменских похвастались необычной тренировкой

Потап и Настя Каменских – приверженцы активного образа жизни. Их утро начинаетс с пробежки и не обходится без интенсивной тренировки. В отсутствие любимого мужа, когда тот улетел в отпуск вместе с сыном Андреем, певица увлеклась йогой. Но как только рэпер вернулся, пара вновь начала заниматься привычными активными видами спорта. Каменских призналась, что привыкла вставать в 6 утра для того, чтобы приступить к занятиям – поначалу ранние подьемы давались ей нелгко.

Даже выходные не являются веским поводом пропустить тренировку, особнно если речь идет о занятиях под руководством тренера звездной пары Андрея Хомицого. Так, артисты поспешили субботним утром на необычную функциональную групповую тренировку, которая больше была похожа на дискотеку в клубе – темный зал, громкая музыка и светоэффекты. Возвращаясь домой, Потап и Настя решили поделиться своими впечатлениями.

"Фух! Это была очень крутая тренировка", - призналась Настя, сидя в салоне авто.

Потап и Настя Каменских после тренировки (фото: instagram.com/kamenskux)

"Круто очень. Мы похудели на 4 килограмма за тренировку", - подтвердил Потап.

"У меня сегодня концерт в Чернигове, скоро буду выезжать. Это всем поклонникам, которые за мной следят, мотивация", - похвасталась энергичная певица.

"А у меня два концерта", - сообщил Потап.

Позже Настя опубликовала в сториз Instagram совместное фото с Потапом. Влюбленные позируют в спортивной одежде. На певице – оранжевая футболка и черные бриджи. Потап за спиной демонстирует мускулатуру, позируя на камеру.

"Жаркая сегодня была тренька", - подписала кадр звезда.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Кстати, на групповую тренировку также попала подопечная Потапа, Мишель Андраде и его коллега по группе MOZGI, Руслан.

Ранее Настя Каменских поделилась своими достижениями за летний период.