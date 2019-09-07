"Схудли на чотири кіло": Потап і Каменських похвалилися незвичайним тренуванням

Потап і Настя Каменських – прихильники активного способу життя. Їх ранок начинаеться з пробіжки і не обходиться без інтенсивного тренування. У відсутність коханого чоловіка, коли той полетів у відпустку разом з сином Андрієм, співачка захопилася йогою. Але як тільки він повернувся, пара знову почала займатися звичними активними видами спорту. Каменських зізналася, що звикла вставати в 6 ранку для того, щоб приступити до занять – спочатку ранні підйоми давалися їй нелгко.

Навіть вихідні не є вагомим приводом пропустити тренування, особнно якщо мова йде про заняття під керівництвом тренера зіркової пари Андрія Хомицького. Так, артисти поспішили суботнім ранком на незвичайне функціональне групове тренування, яке більше було схожим на дискотеку в клубі – темний зал, гучна музика і світлоефекти. Повертаючись додому, Потап і Настя вирішили поділитися своїми враженнями.

"Фух! Це було дуже круте тренування", - зізналася Настя, сидячи в салоні авто.

Потап і Настя Каменських після тренування (фото: instagram.com/kamenskux)

"Дуже круто. Ми схудли на 4 кілограми за тренування", - підтвердив Потап.

"У мене сьогодні концерт у Чернігові, скоро буду виїжджати. Це всім шанувальникам, які за мною стежать, мотивація", - похвалилася енергійна співачка.

"А у мене два концерти", - повідомив Потап.

Пізніше Настя опублікувала в сториз Instagram спільне фото з Потапом. Закохані позують в спортивному одязі. На співачці – помаранчева футболка і чорні бриджі. Потап за спиною демонструє мускулатуру, позуючи на камеру.

"Спекотна сьогодні була тренька", - підписала кадр зірка.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, на групове тренування також потрапила підопічна Потапа, Мішель Андраде і його колега по гурту MOZGI, Руслан.

Раніше Настя Каменських поділилася своїми досягненнями за літній період.